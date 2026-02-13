لعبة خطيرة.. المستشار الألماني: العالم دخل مرحلة جديدة من الصراع المفتوح

أكد ‏المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن النظام الدولي القائم على القواعد لم يعد موجوداً كما كان في السابق ؛ مشيرا إلى أن العالم دخل مرحلة جديدة من الصراع المفتوح .

‏وقال ‏المستشار الألماني في تصريحات : الصين تعيد تفسير النظام الدولي بما يخدم مصالحها والسلع والتكنولوجيا وسلاسل التوريد جزء من لعبة خطيرة ذات محصلة صفرية تمارسها القوى العظمى.

وأضاف ‏المستشار الألماني: على أوروبا وألمانيا الاعتراف بالواقع الجيوسياسي الجديد و الصين قد تتساوى عسكريا مع أميركا في المستقبل القريب.

وتابع ‏المستشار الألماني: لقد فهمنا أن حريتنا مهددة ويجب أن نكون مستعدين للتغيير والتضحية و لا أقبل الدعوات الموجهة لأوروبا بالتخلي عن الولايات المتحدة كشريك.

وزاد ‏المستشار الألماني: سنعزز أجهزة استخباراتنا و على أوروبا أن تمتلك استراتيجيتها الأمنية الخاصة.

وأشار ‏المستشار الألماني إلى أنه بدأ محادثات سرية مع الرئيس الفرنسي بشأن الردع النووي الأوروبي.

وتابع : ‏الفجوة اتسعت بين أوروبا والولايات المتحدة وقد صرّح فانس بذلك علنا قبل عام وكان محقا ونريد بناء شراكة جديدة عبر الأطلسي ودعونا نصلح ونعيد بناء الثقة عبر الأطلسي معا

وأضاف: نحن لا نتخلى عن حلف الناتو بل نبني ركيزة أوروبية قوية ومكتفية ذاتيا.