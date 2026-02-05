قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حريق بمخازن مستشفى عين شمس العام.. ونقل 9 حالات إلى عدد من المستشفيات
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها للجزائر
دفاع المتهم الـ14 يطالب بسماع أقوال زوجة موكله والسبب صادم
متى ينتهي العام الدراسي 2026؟|ننشر موعد امتحانات الترم الثاني والثانوية العامة والدبلومات
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تتوافد على مطار القاهرة استعدادًا للسفر للجزائر
الزمالك يطلب تأجيل مواجهة سموحة بسبب الكونفدرالية الإفريقية
رفع أسعار الهواتف المصنعة محليا.. اتصالات النواب ترد
هقولك بعد الهوا.. أحمد موسى يرد على سؤال: باقة الإنترنت بتكمل معاك؟
ترامب: إيران تتفاوض معنا وهناك أسطول كبير يقترب منها
حدث طارئ.. أول تعليق من السكة الحديد على شكاوي انتشار حشرات البق بقطاراتها
المادة 19 تنقذ الزمالك من ورطة مباراتي سموحة وكايزر تشيفز
منتج مسلسل روح OFF في أول تعليق بعد قرار منع عرضه: أم جاسر تمتلك موهبة تمثيلية
أخبار العالم

أمير قطر والمستشار الألماني يعقدان جلسة مباحثات رسمية

أمير قطر والمستشار الألماني يعقدان جلسة مباحثات رسمية
أمير قطر والمستشار الألماني يعقدان جلسة مباحثات رسمية
أ ش أ

عقد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، وفريدريش ميرتس مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية ، جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري بقطر اليوم  الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أنه جرى، خلال الجلسة، بحث أوجه دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في شتى مجالات الشراكة، لا سيما في الاقتصاد والاستثمار والتجارة والطاقة والتعاون العسكري، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية.

وفي بداية الجلسة، رحّب أمير قطر بالمستشار الألماني والوفد المرافق، متطلعًا إلى أن تسهم هذه الزيارة في تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين، ودفعها إلى مستويات أرحب.

من جانبه، أعرب المستشار الألماني عن شكره وتقديره لأمير قطر على حفاوة الاستقبال، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات، لاسيما في المجالين الاقتصادي والاستثماري.

كما عقد أمير قطر والمستشار الألماني لقاء ثنائياً تبادلا خلاله وجهات النظر حول التطورات الراهنة في المنطقة والعالم ذات الاهتمام المشترك.

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر فريدريش ميرتس مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري بقطر وكالة الأنباء القطرية قنا تعزيز العلاقات الاستراتيجية

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من شوارع الشرقية

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

