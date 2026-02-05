أمير قطر والمستشار الألماني يعقدان جلسة مباحثات رسمية

عقد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، وفريدريش ميرتس مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية ، جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري بقطر اليوم الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أنه جرى، خلال الجلسة، بحث أوجه دعم وتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها في شتى مجالات الشراكة، لا سيما في الاقتصاد والاستثمار والتجارة والطاقة والتعاون العسكري، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية.

وفي بداية الجلسة، رحّب أمير قطر بالمستشار الألماني والوفد المرافق، متطلعًا إلى أن تسهم هذه الزيارة في تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين، ودفعها إلى مستويات أرحب.

من جانبه، أعرب المستشار الألماني عن شكره وتقديره لأمير قطر على حفاوة الاستقبال، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات، لاسيما في المجالين الاقتصادي والاستثماري.

كما عقد أمير قطر والمستشار الألماني لقاء ثنائياً تبادلا خلاله وجهات النظر حول التطورات الراهنة في المنطقة والعالم ذات الاهتمام المشترك.