اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم 5-2-2026

محمد يحيي

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في بدء تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 5-2-2026 داخل البنوك المصرية.

الدولار يتراجع

وفقد سعر الدولار أمام الجنيه بمقدار 18 قرشا على أساس أسبوعي بمختلف البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث لسعر الدولار

وسجل آخر تحديث سجله الدولار داخل البنك المركزي المصري نحو 46,9 جنيه للشراء و 47 جنيها للبيع .

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46,81 جنيه للشراء و 46.91 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

ووصل ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 46.88 جنيه للشراء و 46,98 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.89 جنيه للشراء و 46.99 جنيه للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، أبوظبي الأول، ميد بنك، الكويت الوطني، أبوظبي التجاري".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو  46.9 جنيه للشراء و 47 جنيها للبيع في بنوك " المصرف المتحد، التعمير والاسكان، بيت التمويل الكويتي، الإسكندرية،  البركة، نكست".

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار

ووصل سعر الدولار في معظم البنوك نحو 46.91 جنيه للشراء و 47.01 جنيه للبيع في بنوك " المصري الخليجي، فيصل الإسلامي، مصر، العقاري المصري العربي، قناة السويس،المصرف العربي الدولي،فيصل الإصلامي،قناة السويس، قطر الوطني الأهلي QNB، التنمية الصناعية،، التجاري الدولي CIB"".

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.92 جنيه للشراء و 47.03 جنيه للبيع في بنكي سايب و HSBC.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.94 جنيه للشراء و 47.04 جنيه للبيع في بنك القاهرة الحكومي.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 46.95 جنيه للشراء و 47.05 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار في مصر

أعلي سعر 

سجل أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 47,06 جنيه للشراء و 47.16 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو  47 جنيه للشراء و 47,1 جنيه للبيع في البنك الأهلي الكويتي.

