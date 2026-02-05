قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الإيراني يعين علي شمخاني أمينا عاما لمجلس الدفاع
شيخ الأزهر يستقبل الطالبة الكفيفة مريم حافظة كتاب الله ويوجّه بتبنّي موهبتها وتلبية احتياجاتها
المغرب.. إجلاء 143 ألف متضرر من الفيضانات
استخدام أحدث التكنولوجيات.. رئيس العربية للتصنيع: رفع كفاءة 120 ماكينة ومعدة بمصنع سيماف
حقيقة طلاق مها نصار وحسين المنباوي .. رد غير متوقع من الفنانة | خاص
الإسكان تبحث التعاون مع تحالف إماراتي إسباني في تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة
السفير التركي بالقاهرة: مصر وتركيا أصبحتا أقرب الآن من أي وقت مضى
سعر الذهب مساء اليوم 5-2-2026
نتيجة المقابلات الشخصية لوظيفتي سائق وفني بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان
وقع عليها أقفاص الفاكهة .. مصرع سيدة أثناء عملها في جمع البرتقال بالمنوفية
ماذا كان يفعل الرسول بين المغرب والعشاء؟ سُنة مهجورة أجرها عظيم
صورة لـ محيي إسماعيل أثارت القلق .. هل تم حجز الفنان في دار مسنين؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد عطا: الكاريزما هي الحضور الطاغي.. وليست تصنعا أو تقليدا للآخرين

محمد عطا
محمد عطا
محمد البدوي

قال الدكتور محمد عطا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمدرسة القيادة الذكية SLS1 مصر والوطن العربي، إن كل إنسان يجب أن يمتلك كاريزما، موضحًا أن الكاريزما هي الحضور الطاغي وليست مجرد حضور عادي، وهي تختلف عن القيادة لكنها تحتاج إلى عمل وجهد، وليست تصنعًا أو تقليدًا للآخرين.

 الصدق والواقعية

وأضاف عطا خلال حواره ببرنامج "ناسنا"، المذاع على شاشة المحور، أن الكاريزما لا تُكتسب عبر التمثيل أو تقليد شخصيات الآخرين، بل عبر الصدق والواقعية، لأن الناس قد تُخدع لبعض الوقت لكن لا يمكن خداعهم طوال الوقت. 

وأكد أن المسرح والدراما مكانهما الفن، بينما الحياة الواقعية تحتاج إلى شخصية حقيقية غير مصطنعة.

وأوضح أن الكاريزما انعكاس للعمل والثقة بالنفس والنتائج، مستشهدًا بمقولة خالد بن الوليد على فراش الموت "فلا نامت أعين الجبناء"، حيث اعتبر نفسه مقصرًا لأنه لم يمت في ساحة القتال، مشيرًا إلى أن الكاريزما الحقيقية تنبع من إدراك الإنسان لمهمته وصدق أدائه لها.

 الكذب أو فرض السيطرة

وأشار إلى أن الكاريزما تتحول إلى قوة إيجابية عندما تُستخدم لخدمة الناس، لكنها تصبح أداة هدم إذا استُغلت في الكذب أو فرض السيطرة، لافتًا إلى وجود ما يُسمى بـ"كاريزما الشر" التي ينفر منها الناس بمجرد رؤية أصحابها.

 النظرة السلبية

وأكد عطا أن البشر جميعًا لديهم عيوب، لكن النظرة الإيجابية تركز على الإنجاز والجمال في الآخرين، بينما النظرة السلبية تبحث عن العيوب فقط، موضحًا أن هناك من يملك "عين الذبابة" التي تقع على الخبيث، وآخرون يملكون "عين النحلة" التي تقع على الجميل، وأن الكاريزما الحقيقية تقوم على الصدق والطبيعية لا على الاصطناع.

القيادة الذكية مدرسة القيادة الذكية SLS1 الكاريزما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

أسعار الذهب

1000 جنيه تبخرت من عيار 21.. انهيار أسعار الذهب بشكل غير مسبوق

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

النائب صالح محمود

نائب الشيوخ : فوز حياة كريمة بجائزة دبي الدولية تتويج لجهود مصر في التنمية المستدامة

النائب علي مهران

علي مهران: فوز «حياة كريمة» بجائزة دبي الدولية تتويج عالمي للتجربة المصرية في مجال التنمية

أعلن النائب أحمد الحمامصي

دراسة الأثر التشريعي لقانون المواريث أمام «تشريعية الشيوخ».. الحمامصي: القانون موجود والتطبيق غائب والإناث الأكثر تضررا

بالصور

مشروبات بديلة للقهوة لتحسين النشاط والتركيز.. خيارات صحية بعيدًا عن الكافيين

مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز
مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز
مشروبات بديلة للقهوة تساعد على النشاط والتركيز

فوائد تناول حفنة مكسرات بعد الإفطار في رمضان.. طاقة وصحة معًا

فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار
فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار
فوائد تناول المكسرات بعد الإفطار

هل التمر يسبب زيادة الوزن .. تفاصيل

التمر
التمر
التمر

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل حد أقصى

روجينا
روجينا
روجينا

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد