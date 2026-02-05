محمد عطا: الكاريزما هي الحضور الطاغي.. وليست تصنعا أو تقليدا للآخرين

قال الدكتور محمد عطا، المؤسس والرئيس التنفيذي لمدرسة القيادة الذكية SLS1 مصر والوطن العربي، إن كل إنسان يجب أن يمتلك كاريزما، موضحًا أن الكاريزما هي الحضور الطاغي وليست مجرد حضور عادي، وهي تختلف عن القيادة لكنها تحتاج إلى عمل وجهد، وليست تصنعًا أو تقليدًا للآخرين.

الصدق والواقعية

وأضاف عطا خلال حواره ببرنامج "ناسنا"، المذاع على شاشة المحور، أن الكاريزما لا تُكتسب عبر التمثيل أو تقليد شخصيات الآخرين، بل عبر الصدق والواقعية، لأن الناس قد تُخدع لبعض الوقت لكن لا يمكن خداعهم طوال الوقت.

وأكد أن المسرح والدراما مكانهما الفن، بينما الحياة الواقعية تحتاج إلى شخصية حقيقية غير مصطنعة.

وأوضح أن الكاريزما انعكاس للعمل والثقة بالنفس والنتائج، مستشهدًا بمقولة خالد بن الوليد على فراش الموت "فلا نامت أعين الجبناء"، حيث اعتبر نفسه مقصرًا لأنه لم يمت في ساحة القتال، مشيرًا إلى أن الكاريزما الحقيقية تنبع من إدراك الإنسان لمهمته وصدق أدائه لها.

الكذب أو فرض السيطرة

وأشار إلى أن الكاريزما تتحول إلى قوة إيجابية عندما تُستخدم لخدمة الناس، لكنها تصبح أداة هدم إذا استُغلت في الكذب أو فرض السيطرة، لافتًا إلى وجود ما يُسمى بـ"كاريزما الشر" التي ينفر منها الناس بمجرد رؤية أصحابها.

النظرة السلبية

وأكد عطا أن البشر جميعًا لديهم عيوب، لكن النظرة الإيجابية تركز على الإنجاز والجمال في الآخرين، بينما النظرة السلبية تبحث عن العيوب فقط، موضحًا أن هناك من يملك "عين الذبابة" التي تقع على الخبيث، وآخرون يملكون "عين النحلة" التي تقع على الجميل، وأن الكاريزما الحقيقية تقوم على الصدق والطبيعية لا على الاصطناع.