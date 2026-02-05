منع ارتداء علامات قوس قزح على شارات القيادة في الدوري الإنجليزي

أفادت تقارير صحفية، أن قادة أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لن يُطلب منهم بعد الآن ارتداء عصابات قوس قزح أو قمصان الإحماء ذات طابع الفخر، وذلك وفقًا لما كشفه موقع «ذا أثلتيك».

وبحسب التقرير، يأتي هذا القرار في إطار مراجعة داخلية للسياسات المتبعة داخل البريميرليج، مع التوجه نحو عدم إلزام اللاعبين أو قادة الفرق بالمشاركة في أي رموز أو مبادرات ذات طابع معين، وترك حرية القرار لكل لاعب بشكل فردي.

تجنب الجدل

وأشار الموقع إلى أن الخطوة لا تعني إلغاء مبادرات الدعم أو الحملات التوعوية بشكل كامل، لكنها تهدف إلى تجنب الجدل المتكرر الذي صاحب ارتداء بعض اللاعبين لتلك الرموز في المواسم الماضية، واحترام المواقف الشخصية المختلفة داخل غرف الملابس.