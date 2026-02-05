أفضل لاعبي الأجنحة.. محمد صلاح يفرض نفسه بين عظماء الدوري الإنجليزي

أشادت شبكة Sportsdunia العالمية بالأرقام اللافتة التي يحققها الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز، مؤكدة أنه واحد من أفضل لاعبي الأجنحة في تاريخ المسابقة، بفضل مزيجه الفريد من السرعة والمهارة والحسم.

السرعة والانطلاق والمهارة.. مفاتيح تألق صلاح

وأبرز التقرير امتلاك صلاح سرعة عالية وانطلاقة قوية، إلى جانب مهارات فنية مميزة تساعده على تجاوز المدافعين وصناعة الفارق داخل الملعب، ما جعله عنصرًا حاسمًا في منظومة ليفربول الهجومية عبر المواسم المختلفة.

أرقام تؤكد التفوق.. أهداف وتمريرات حاسمة

وذكرت الشبكة أن النجم المصري يحتل المركز الرابع في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 190 هدفًا، كما سجل 93 تمريرة حاسمة خلال 317 مباراة ليؤكد مكانته كأحد أبرز اللاعبين تأثيرًا بين التسجيل وصناعة اللعب.

من تشيلسي إلى ليفربول.. عودة صنعت التاريخ

وأشار التقرير إلى أن صلاح بعد تجربة قصيرة غير موفقة مع تشيلسي عاد إلى إنجلترا عبر بوابة ليفربول، حيث كتب فصلًا جديدًا من المجد، وأسهم في قيادة الفريق للتتويج بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح أحد أعمدة الجيل الذهبي للنادي.

تطور تكتيكي بعد الثلاثين يعزز الاستمرارية

ولفتت Sportsdunia إلى أن محمد صلاح أعاد تشكيل أسلوب لعبه منذ بلوغه الثلاثين من عمره مضيفًا أبعادًا جديدة لصناعة اللعب لتعويض أي تراجع بدني محتمل وهو ما انعكس على دقة تمريراته العرضية وقدرته على اختراق الدفاعات ليظل حاضرًا بقوة ضمن قائمة أكثر اللاعبين صناعةً للأهداف في تاريخ البريميرليج.

رقم قياسي جديد أمام نيوكاسل

وفي سياق متصل، احتفى نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" بالإنجاز الجديد لصلاح بعدما قاد فريقه للفوز الكبير على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-1 ضمن الجولة الرابعة والعشرين.

وشهدت الدقيقة 67 تمريرة حاسمة من صلاح لفلوريان فيرتز، سجل منها الهدف، ليصبح الفرعون أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يسجل 10 أهداف ويصنع 10 تمريرات حاسمة أمام فريق واحد، هو نيوكاسل.

صلاح يتصدر مشهد قمة أنفيلد

من ناحية أخرى، تصدر محمد صلاح الغلاف الدعائي لمواجهة ليفربول المرتقبة أمام مانشستر سيتي، المقرر إقامتها في السادسة والنصف مساء الأحد المقبل على ملعب أنفيلد ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وتحظى المباراة بمتابعة جماهيرية واسعة، خاصة في مصر، حيث تشهد صدامًا مصريًا منتظرًا بين محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش جناح مانشستر سيتي، في قمة تعد من أبرز مواجهات الجولة.