تعزيز الاقتصاد والابتكار العربي.. الجزائر تتعهد بدور قيادي في التنمية المشتركة
أميرة قمر تنقل تفاصيل انطلاق اجتماع الدورة الـ 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
عبد السلام الجبلي: ارتفاع الصادرات الزراعية لـ 11.5 مليار دولار طفرة نوعية وشهادة ثقة دولية
لجمع نخبة الخريجين حول العالم.. «طب الزقازيق» تبحث عن عقولها المتميزة داخل مصر وخارجها |تفاصيل
رسميا.. الزمالك يواجه كايزر تشيفز 14 فبراير بـ الكونفدرالية
بسبب خلافات مع زوجة والده.. شاب ينهي حياته في المنيا
حاول بيع صفحاتها.. 21 فبراير محاكمة المدير السابق لحسابات شيرين عبد الوهاب
وزير التعليم العالي يلتقي ممثلي منظمة اليونسكو لبحث تعزيز التعاون الرقمي التعليمي بالقارة الإفريقية
صدام الفراعنة يشعل البريميرليج.. صلاح ومرموش وجها لوجه بقمة ليفربول ومانشستر سيتي
محافظ البحر الأحمر يعتمد نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2026
أول مباراة يشارك خلالها زيزو مع الأهلي بعد تعافيه من الإصابة
20 مليون جنيه ثمن الرحيل .. «دونجا» ينقذ الزمالك من شبح الالتزامات الأجنبية
أصل الحكاية

صدام الفراعنة يشعل البريميرليج.. صلاح ومرموش وجها لوجه بقمة ليفربول ومانشستر سيتي

محمد صلاح ومرموش
محمد صلاح ومرموش
أمينة الدسوقي

تتجه أنظار جماهير كرة القدم في مصر والعالم العربي إلى مواجهة من العيار الثقيل، حين يتجدد الصدام المصري بين محمد صلاح، نجم ليفربول، وعمر مرموش، جناح مانشستر سيتي، ضمن منافسات النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، في قمة تحمل طابعًا خاصًا وصراعًا فنيًا رفيع المستوى.

قمة أنفيلد مواجهة مصرية بنكهة عالمية

تحظى مباراة ليفربول ومانشستر سيتي باهتمام استثنائي، كونها تجمع بين اثنين من أبرز نجوم الكرة المصرية في الملاعب الأوروبية، في لقاء لا يقتصر على التنافس الجماعي فحسب، بل يمتد إلى صراع فردي بين خبرة صلاح وطموح مرموش.

وتقام المباراة على ملعب «أنفيلد» ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي، يوم الأحد 8 فبراير 2026، في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءً بتوقيت السعودية.

ترتيب الفريقين قبل القمة

يدخل ليفربول اللقاء وهو في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، ساعيا للاقتراب من المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، حيث يفصله فارق نقطتين فقط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع.

في المقابل، يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 47 نقطة، خلف أرسنال المتصدر بـ53 نقطة، ما يمنح المباراة أهمية مضاعفة في سباق اللقب.

مواعيد مباريات ليفربول في فبراير

يخوض ليفربول شهرا حافلا بالمواجهات القوية، قد يكون حاسمًا في مسار موسمه محليا وقاريا، وجاء جدول مبارياته على النحو التالي:

ليفربول × مانشستر سيتي
الأحد 8 فبراير – الجولة 25 من الدوري الإنجليزي
6:30 مساءا بتوقيت القاهرة

سندرلاند × ليفربول
الأربعاء 11 فبراير – الجولة 26
10:15 مساءً بتوقيت القاهرة

ليفربول × برايتون
السبت 14 فبراير – دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي
10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

نوتينغهام فورست × ليفربول
السبت 21 فبراير – الجولة 27
5:00 مساءً بتوقيت القاهرة

ليفربول × وست هام يونايتد
السبت 28 فبراير – الجولة 28
5:00 مساءً بتوقيت القاهرة

صلاح رهان ليفربول في شهر الحسم

يعول ليفربول بشكل كبير على خبرة وتأثير محمد صلاح في هذه المرحلة المفصلية من الموسم، خاصة في ظل الصراع المحتدم على المراكز المتقدمة في الدوري، والطموح بمواصلة المشوار في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويترقب قائد منتخب مصر شهرًا مليئًا بالتحديات، قد يلعب دورًا محوريًا في تحديد مصير «الريدز» هذا الموسم.

القنوات الناقلة للمباراة

تمتلك شبكة قنوات «بي إن سبورتس» حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026، حيث خصصت قناة beIN Sports HD1 لنقل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي.

حلم الدوري السعودي يتأجل

على صعيد آخر، تأجل حلم أندية الدوري السعودي للمحترفين في التعاقد مع محمد صلاح إلى الصيف المقبل، بعد إغلاق سوق الانتقالات الشتوية في السعودية وإنجلترا دون حسم الصفقة.

ووفقًا لتقارير صحفية إنجليزية، فإن إدارة ليفربول حسمت موقفها برفض رحيل النجم المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية، مؤكدة تمسكها باستمراره حتى نهاية الموسم، نظرًا لحاجتها إلى خبراته ودوره القيادي داخل الفريق.

ليفربول يتمسك بنجمه الأول

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن النادي الإنجليزي يعمل على احتواء أي خلافات سابقة مع المدير الفني الهولندي آرني سلوت، خاصة أن اللاعب كان قد وقع عقدًا جديدًا قبل أشهر، يتقاضى بموجبه راتبًا يتجاوز 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وبين صراع القمة، وشهر فبراير المزدحم، ومستقبل ما بعد الموسم، يبقى محمد صلاح حاضرًا في قلب المشهد، لاعبًا لا تزال الجماهير تنتظر منه الكثير داخل الملاعب الإنجليزية.

محمد صلاح ليفربول عمر مرموش جناح مانشستر سيتي البريميرليج قمة أنفيلد الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري السعودي

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

محافظة الشرقية
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
