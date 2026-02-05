صدام الفراعنة يشعل البريميرليج.. صلاح ومرموش وجها لوجه بقمة ليفربول ومانشستر سيتي

تتجه أنظار جماهير كرة القدم في مصر والعالم العربي إلى مواجهة من العيار الثقيل، حين يتجدد الصدام المصري بين محمد صلاح، نجم ليفربول، وعمر مرموش، جناح مانشستر سيتي، ضمن منافسات النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، في قمة تحمل طابعًا خاصًا وصراعًا فنيًا رفيع المستوى.

قمة أنفيلد مواجهة مصرية بنكهة عالمية

تحظى مباراة ليفربول ومانشستر سيتي باهتمام استثنائي، كونها تجمع بين اثنين من أبرز نجوم الكرة المصرية في الملاعب الأوروبية، في لقاء لا يقتصر على التنافس الجماعي فحسب، بل يمتد إلى صراع فردي بين خبرة صلاح وطموح مرموش.

وتقام المباراة على ملعب «أنفيلد» ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي، يوم الأحد 8 فبراير 2026، في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءً بتوقيت السعودية.

ترتيب الفريقين قبل القمة

يدخل ليفربول اللقاء وهو في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، ساعيا للاقتراب من المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، حيث يفصله فارق نقطتين فقط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع.

في المقابل، يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 47 نقطة، خلف أرسنال المتصدر بـ53 نقطة، ما يمنح المباراة أهمية مضاعفة في سباق اللقب.

مواعيد مباريات ليفربول في فبراير

يخوض ليفربول شهرا حافلا بالمواجهات القوية، قد يكون حاسمًا في مسار موسمه محليا وقاريا، وجاء جدول مبارياته على النحو التالي:

ليفربول × مانشستر سيتي

الأحد 8 فبراير – الجولة 25 من الدوري الإنجليزي

6:30 مساءا بتوقيت القاهرة

سندرلاند × ليفربول

الأربعاء 11 فبراير – الجولة 26

10:15 مساءً بتوقيت القاهرة

ليفربول × برايتون

السبت 14 فبراير – دور الـ16 من كأس الاتحاد الإنجليزي

10:00 مساءً بتوقيت القاهرة

نوتينغهام فورست × ليفربول

السبت 21 فبراير – الجولة 27

5:00 مساءً بتوقيت القاهرة

ليفربول × وست هام يونايتد

السبت 28 فبراير – الجولة 28

5:00 مساءً بتوقيت القاهرة

صلاح رهان ليفربول في شهر الحسم

يعول ليفربول بشكل كبير على خبرة وتأثير محمد صلاح في هذه المرحلة المفصلية من الموسم، خاصة في ظل الصراع المحتدم على المراكز المتقدمة في الدوري، والطموح بمواصلة المشوار في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويترقب قائد منتخب مصر شهرًا مليئًا بالتحديات، قد يلعب دورًا محوريًا في تحديد مصير «الريدز» هذا الموسم.

القنوات الناقلة للمباراة

تمتلك شبكة قنوات «بي إن سبورتس» حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026، حيث خصصت قناة beIN Sports HD1 لنقل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي.

حلم الدوري السعودي يتأجل

على صعيد آخر، تأجل حلم أندية الدوري السعودي للمحترفين في التعاقد مع محمد صلاح إلى الصيف المقبل، بعد إغلاق سوق الانتقالات الشتوية في السعودية وإنجلترا دون حسم الصفقة.

ووفقًا لتقارير صحفية إنجليزية، فإن إدارة ليفربول حسمت موقفها برفض رحيل النجم المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية، مؤكدة تمسكها باستمراره حتى نهاية الموسم، نظرًا لحاجتها إلى خبراته ودوره القيادي داخل الفريق.

ليفربول يتمسك بنجمه الأول

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن النادي الإنجليزي يعمل على احتواء أي خلافات سابقة مع المدير الفني الهولندي آرني سلوت، خاصة أن اللاعب كان قد وقع عقدًا جديدًا قبل أشهر، يتقاضى بموجبه راتبًا يتجاوز 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وبين صراع القمة، وشهر فبراير المزدحم، ومستقبل ما بعد الموسم، يبقى محمد صلاح حاضرًا في قلب المشهد، لاعبًا لا تزال الجماهير تنتظر منه الكثير داخل الملاعب الإنجليزية.