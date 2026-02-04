بعد رسالة مثيرة.. محمد صلاح يحظر متابعة الاستريمر كيدرا طلعت من مواقع التواصل

كشفت الاستريمر كيدرا طلعت ، عن حظرها من قبل محمد صلاح نجم فريق ليفربول بعد رسالة أثارة الدهشة.

وقالت الاستريمر كيدرا طلعت في بودكاست، إن محمد صلاح منعها من رؤية حسابه على انستجرام ، بعدما أرسلت له رسالة على الـ Other كتبت له فيها "بحب قدمك ".

ونشرت كيدرا، الرسالة واعتذرت، وأكدت إن هناك سوء تفاهم حدث، وأنها كانت تحاول أن تعبّر عن إعجابها بالأهداف والمستوى الذى يقدّمه.

أرقام قياسية لـ محمد صلاح

في سياق أخر احتفل محمد صلاح نجم ليفربول، بتحطيم رقم قياسي جديد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذلك خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد، التي أُقيمت على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من موسم 2025/2026.

وشارك محمد صلاح في المباراة أساسيًا، وقدم أداءً مميزًا كعادته، حيث تمكن من صناعة الهدف الثالث لليفربول، قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 84 وسط تحية جماهير أنفيلد، التي تواصل الاحتفاء بنجمها الأول.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورو بعدما أصبح أكثر لاعب صنع تمريرات حاسمة في ملعب واحد.

ووصل محمد صلاح لـ 10 أهداف و10 تمريرات حاسمة ضد فريق واحد في الدوري الإنجليزي وهو نيوكاسيل بعد 19 مباراة أمامهم.

وشهدت المباراة تفوقًا واضحًا لفريق ليفربول، الذي نجح في تحقيق فوز عريض على نيوكاسل يونايتد بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في لقاء أكد من خلاله «الريدز» قوتهم على ملعبهم، وواصلوا المنافسة بقوة على صدارة الدوري الإنجليزي.