قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد عبد القادر يعلن الرحيل عن الأهلي برسالة مؤثرة
موقع «صدى البلد» ينعى والدة الزميل أحمد شوشة
توروب يمنح لاعبي الأهلي راحة اليوم من التدريبات
واشنطن توافق على نقل محادثاتها مع إيران من تركيا إلى سلطنة عمان
ترامب يتخذ قرارا هاما بشأن أفريقيا
المجلس الرئاسي الليبي: نؤكد ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب قيادته
تسليم جثـ.مان سيف الإسلام القذافي إلى قبيلته.. والدفن بسرت
رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على 4 اتفاقيات دولية
الصحة تغلق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالجيزة والشرقية لمخالفات جسيمة
السفير الألماني بالقاهرة.. "بعد اذن القطة عندي ميعاد مهم"
هداف الدوري.. تعرف علي أرقام تريزيجيه مع الأهلي حتى الآن
غارات إسرائيلية مروعة.. 20 شهيدا في غزة.. واستئناف عبور المشاة في رفح بعد توقف قصير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد رسالة مثيرة.. محمد صلاح يحظر متابعة الاستريمر كيدرا طلعت من مواقع التواصل

الاستريمر كيدرا طلعت
الاستريمر كيدرا طلعت
القسم الرياضي

كشفت الاستريمر كيدرا طلعت ، عن حظرها من قبل محمد صلاح نجم فريق ليفربول بعد رسالة أثارة الدهشة.

وقالت الاستريمر كيدرا طلعت في بودكاست، إن محمد صلاح منعها من رؤية حسابه على انستجرام ، بعدما أرسلت له رسالة على الـ Other كتبت له فيها "بحب قدمك ".

ونشرت كيدرا، الرسالة واعتذرت، وأكدت إن هناك سوء تفاهم حدث، وأنها كانت تحاول أن تعبّر عن إعجابها بالأهداف والمستوى الذى يقدّمه.

أرقام قياسية لـ محمد صلاح

في سياق أخر احتفل محمد صلاح نجم ليفربول، بتحطيم رقم قياسي جديد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذلك خلال مشاركته في مباراة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد، التي أُقيمت على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من موسم 2025/2026.

وشارك محمد صلاح في المباراة أساسيًا، وقدم أداءً مميزًا كعادته، حيث تمكن من صناعة الهدف الثالث لليفربول، قبل أن يغادر أرض الملعب في الدقيقة 84 وسط تحية جماهير أنفيلد، التي تواصل الاحتفاء بنجمها الأول.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورو بعدما أصبح أكثر لاعب صنع تمريرات حاسمة في ملعب واحد.

ووصل محمد صلاح لـ 10 أهداف و10 تمريرات حاسمة ضد فريق واحد في الدوري الإنجليزي وهو نيوكاسيل بعد 19 مباراة أمامهم.

وشهدت المباراة تفوقًا واضحًا لفريق ليفربول، الذي نجح في تحقيق فوز عريض على نيوكاسل يونايتد بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في لقاء أكد من خلاله «الريدز» قوتهم على ملعبهم، وواصلوا المنافسة بقوة على صدارة الدوري الإنجليزي.

الاستريمر كيدرا طلعت محمد صلاح ليفربول نادي ليفربول فريق ليفربول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

أسعار الدواجن

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

دواجن بيضاء

الأوراك بـ 110 .. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

مباراة الأهلي والبنك الأهلي

خبير تحكيم يؤكد: الأهلي حُرم من ضربة جزاء حاسمة أمام البنك

إمام عاشور

إمام عاشور بين الأهلي والدوري الفرنسي .. وكيل اللاعب يكشف التفاصيل كاملة

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

ترشيحاتنا

حمزة عبدالكريم

بعد انتقاله التاريخي.. ما موعد أول مباراة لحمزة عبد الكريم مع برشلونة؟

كسوف الشمس

كسوف القرن.. حين يبتلع القمر ضوء النهار | ماذا يحدث فى أغسطس

المحيطات

ارتفاع مياه الهادئ عن الأطلسي بـ20 سنتيمترا.. لغز وراء اختلاف مستوى البحار| إيه الحكاية

بالصور

أسباب صادمة لقصر النظر بعد عملية الليزك

أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك
أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك
أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك

طريقة عمل البط بالبرتقال ..وصفة سحرية

بط بالبرتقال
بط بالبرتقال
بط بالبرتقال

فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة

فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة
فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة
فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة

طريقة عمل الشاورما في البيت

طريقة عمل الشاورما في البيت
طريقة عمل الشاورما في البيت
طريقة عمل الشاورما في البيت

فيديو

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد