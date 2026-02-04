بميزات ثورية.. أوبو تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

يبدو أن شركة Nothing تستعد لإطلاق سلسلة هواتفها الذكية متوسطة المدى الجديدة. فقد ظهرت تسريبات جديدة لهاتفي Nothing Phone (4a) وNothing Phone (4a) Pro، مما يشير إلى قرب موعد إطلاقهما. إليكم ما نعرفه حتى الآن.

مواصفات هاتف Nothing (4a)

بحسب المُسرّب المعروف يوجيش برار ، قد تُخطط العلامة التجارية لإطلاق هاتفيها الجديدين من الفئة المتوسطة في أوائل مارس.

كما أشار إلى تاريخ إطلاق عالمي مبدئي، وهو 5 مارس 2026. لذا، قد يكون الإعلان الرسمي عن هذه الأجهزة ذات الأسعار المعقولة على بُعد شهر واحد فقط.

وتُحاكي استراتيجية الإطلاق هذه توقيت إطلاق سلسلة هواتف Phone (3a) العام الماضي، والتي ظهرت لأول مرة في نفس الفترة تقريبًا، وساعدت Nothing على ترسيخ مكانتها في فئة الهواتف المتوسطة.

مواصفات هاتف Nothing (4a)



هاتف Nothing (3a) وهاتف Nothing (3a) برو



في إعلانٍ حديث، أكدت شركة Nothing عدم إطلاق هاتف Phone (4) الرائد هذا العام، لكنها أكدت بالفعل إطلاق سلسلة هواتف Phone (4a). قد يشير هذا إلى تركيز العلامة التجارية على تحسين سلسلة 4a بترقياتٍ جوهرية في التصميم والأداء.

كشف المُسرّب في تغريدةٍ له عن بعض هذه التحديثات، بما في ذلك استخدام ذاكرة تخزين UFS 3.1 أسرع بدلاً من UFS 2.2 الأقدم، ما يُفترض أن يُحسّن سرعة تحميل التطبيقات واستجابة الجهاز.

ومن المرجح أن يستخدم كلا الطرازين معالجات سنابدراجون من سلسلة 7، على الرغم من أن الطرازات الدقيقة لم تُؤكد بعد. من المتوقع أن يوفر ذلك أداءً جيدًا للاستخدام اليومي وإدارة فعّالة للطاقة. لن يشهد أي من الطرازين زيادة ملحوظة في سعة البطارية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تحصل الأجهزة القادمة على تصميم مُحدّث وسعر أعلى.