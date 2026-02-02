بميكروفونات في علبة الشحن .. نوثينج تغزو الأسواق بسماعات Nothing Ear 3

أكدت شركة Nothing في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها لن تطلق أي هاتف ذكي رائد في عام 2026. وبدلاً من ذلك، سينصب التركيز على سلسلة هواتف Phone 4a ذات الأسعار المعقولة نسبيًا .

يشير تسريب جديد الآن إلى أن Nothing قد تعلن أيضًا عن زوج أرخص من سماعات الرأس فوق الأذن

بحسب تقرير من موقع Dealabs ، تعمل الشركة على تطوير طراز جديد يُدعى Nothing Headphone (a). وكما يوحي الاسم، من المتوقع أن يكون هذا الطراز بديلاً أكثر اقتصادية لسماعات الرأس المتميزة الحالية للشركة، Nothing Headphone 1 .

سماعات Nothing Headphone

ويزعم التسريب أن سماعات الرأس ستكون متاحة بأربعة خيارات لونية: الأسود والوردي والأبيض والأصفر.

يُحدد التقرير أيضًا جدولًا زمنيًا مُحتملًا للإطلاق. من المُتوقع الإعلان رسميًا عن سماعات Nothing Headphone (a) في 12 مارس، مع فتح باب الطلبات المُسبقة قبل ذلك بأسبوع، أي في 5 مارس. من المُتوقع إطلاق السماعات في أوروبا أولًا، إلى جانب أسواق عالمية أخرى، مع العلم أنه لم يُعلن بعد عن موعد إطلاقها.

ميزات سماعات Nothing Headphone

تُثير هذه التسريبات اهتمامًا خاصًا فيما يتعلق بالأسعار. يُقال إن سعر سماعة Nothing Headphone (a) يبلغ 159 يورو في أوروبا و149 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة. في المقابل، أُطلقت سماعة Nothing Headphone 1 بسعر 299 يورو عالميًا، ووصلت إلى الهند في يوليو 2025 بسعر 21,990 روبية.

بحسب الشائعات السابقة، قد تكون سماعة الرأس (أ) مجرد نسخة مُعاد تسميتها من سماعة الرأس 1 بهيكل بلاستيكي. إلا أن السعر المُعلن عنه يجعل هذا الاحتمال ضعيفًا. في الوقت الحالي، لا توجد معلومات مؤكدة حول المواصفات أو الميزات.

تتميز سماعات Nothing Headphone 1 بتصميم يغطي الأذن بالكامل مع هيكل شفاف، ومحركات ديناميكية بقطر 40 مم، وخاصية إلغاء الضوضاء النشطة بقدرة تصل إلى 42 ديسيبل، بالإضافة إلى وضع الشفافية. وهي تدعم تقنية Bluetooth 5.3، والعديد من برامج الترميز بما في ذلك LDAC، وإمكانية توصيل جهازين في آن واحد، وعمر بطارية يصل إلى 80 ساعة بدون خاصية إلغاء الضوضاء النشطة.