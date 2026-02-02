قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وصول أول حالة من الجانب الفلسطيني إلى الأراضي المصرية
بـ800 ألف دولار.. دونجا يتلقى عرضا من دوري روشن السعودي
9 مليار دولار.. خسائر فادحة للعمال الفلسطينيين بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة
عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة
دعاء ليلة النصف من شعبان .. أفضل 110 أدعية لقضاء الحوائج وتصب عليك الخير صبا
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً
إيران تحذر الولايات المتحدة: أي هجوم يشعل حربا إقليمية
المشاط وعوض تترأسان اجتماع لجنة تسيير «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة»
بنزيما يقترب من الانضمام إلى الهلال السعودي
انتهت بالتصالح ولا عزاء للمُغرضين.. القصة الكاملة لخناقة العزاء بين القارئ والمذيع
ليلة النصف من شعبان 2026.. بدأت الآن اغتنموها بـ10 أعمال ورددوا 50 دعاء مستجابا
تطوير منظومة البيانات والإحصاءات بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
بميكروفونات في علبة الشحن .. نوثينج تغزو الأسواق بسماعات Nothing Ear 3

لمياء الياسين

أكدت شركة Nothing في وقت سابق من هذا الأسبوع أنها لن تطلق أي هاتف ذكي رائد في عام 2026. وبدلاً من ذلك، سينصب التركيز على سلسلة هواتف Phone 4a ذات الأسعار المعقولة نسبيًا . 

يشير تسريب جديد الآن إلى أن Nothing قد تعلن أيضًا عن زوج أرخص من سماعات الرأس فوق الأذن

بحسب تقرير من موقع Dealabs ، تعمل الشركة على تطوير طراز جديد يُدعى Nothing Headphone (a). وكما يوحي الاسم، من المتوقع أن يكون هذا الطراز بديلاً أكثر اقتصادية لسماعات الرأس المتميزة الحالية للشركة، Nothing Headphone 1 .

سماعات Nothing Headphone  

ويزعم التسريب أن سماعات الرأس ستكون متاحة بأربعة خيارات لونية: الأسود والوردي والأبيض والأصفر.

يُحدد التقرير أيضًا جدولًا زمنيًا مُحتملًا للإطلاق. من المُتوقع الإعلان رسميًا عن سماعات Nothing Headphone (a) في 12 مارس، مع فتح باب الطلبات المُسبقة قبل ذلك بأسبوع، أي في 5 مارس. من المُتوقع إطلاق السماعات في أوروبا أولًا، إلى جانب أسواق عالمية أخرى، مع العلم أنه لم يُعلن بعد عن موعد إطلاقها.

ميزات سماعات Nothing Headphone

تُثير هذه التسريبات اهتمامًا خاصًا فيما يتعلق بالأسعار. يُقال إن سعر سماعة Nothing Headphone (a) يبلغ 159 يورو في أوروبا و149 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة. في المقابل، أُطلقت سماعة Nothing Headphone 1 بسعر 299 يورو عالميًا، ووصلت إلى الهند في يوليو 2025 بسعر 21,990 روبية.

بحسب الشائعات السابقة، قد تكون سماعة الرأس (أ) مجرد نسخة مُعاد تسميتها من سماعة الرأس 1 بهيكل بلاستيكي. إلا أن السعر المُعلن عنه يجعل هذا الاحتمال ضعيفًا. في الوقت الحالي، لا توجد معلومات مؤكدة حول المواصفات أو الميزات.

 تتميز سماعات Nothing Headphone 1 بتصميم يغطي الأذن بالكامل مع هيكل شفاف، ومحركات ديناميكية بقطر 40 مم، وخاصية إلغاء الضوضاء النشطة بقدرة تصل إلى 42 ديسيبل، بالإضافة إلى وضع الشفافية. وهي تدعم تقنية Bluetooth 5.3، والعديد من برامج الترميز بما في ذلك LDAC، وإمكانية توصيل جهازين في آن واحد، وعمر بطارية يصل إلى 80 ساعة بدون خاصية إلغاء الضوضاء النشطة.

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

