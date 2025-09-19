نوثينج تطلق سماعات Nothing Ear 3 بميكروفونات في علبة الشحن

أعلنت شركة نوثينج Nothing، عن إطلاق سماعات الأذن اللاسلكية الجديدة Nothing Ear 3، التي تعد واحدة من السماعات المتميزة التي توفر تجربة صوتية رائعة وتقنية إلغاء الضوضاء النشطة ANC القوية، بالإضافة إلى بعض الميزات الجديدة المبتكرة.

مميزات سماعات Nothing Ear 3

تتوافر سماعات Nothing Ear 3 مع محركات ديناميكية مقاس 12 مم، مع دعم للكشف عن وجود الأذن، وضع التأخير المنخفض، ومعدل تردد معادل 8-band، كما تقدم نوثينج تحسينات في الصوت على مستوى الترددات المنخفضة الباس والمرتفعة التريبل.

وذلك بالإضافة إلى تحسين في عرض الصوت. تتصل السماعات عبر تقنية Bluetooth 5.4 مع دعم لتقنية LDAC، لكن من الملاحظ أنها لا تدعم LHDC 5.0، التي كانت متوفرة في الإصدار السابق.

إلغاء الضوضاء النشط وتقنيات مبتكرة

تتمتع سماعات Nothing Ear 3 بتقنية إلغاء الضوضاء النشط ANC، التي تصل إلى 45 ديسيبل، ويمكن تعديلها عبر 4 أوضاع مختلفة.

كما تأتي السماعات مع وضع الشفافية وتقنية Clear Voice المدعومة من خلال 3 ميكروفونات، لكن أبرز ما يميز هذه السماعات هو تقنية Super Mic التي تستخدم وحدة التقاط الصوت عبر التوصيل العظمي VPU، والتي يمكنها اكتشاف الاهتزازات الدقيقة من الفك وقناة الأذن، هذه التقنية تجعل من العلبة وسيلة مخصصة لالتقاط الصوت، إذ تحتوي على ميكروفونات مزدوجة.

تدعي نوثينج أن النظام يمكنه تصفية الضوضاء المحيطة حتى 95 ديسيبل، وهو ما يمكن استخدامه لتسجيل الملاحظات الصوتية مباشرة من العلبة إلى Essential Space.

كما تمت إعادة تصميم علبة الشحن لتأتي بهيكل معدني مع غطاء علوي شفاف، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في نظام إلغاء الضوضاء البيئية، تأتي السماعات أيضا مع دمج ChatGPT، مشابها لما هو موجود في سماعات Nothing Ear a.

سماعات Nothing Ear 3

مدة البطارية وميزات التحكم

تقدم سماعات Nothing Ear 3 مدة تشغيل تصل إلى 10 ساعات من التشغيل الصوتي على شحنة كاملة، وتنخفض إلى 5.5 ساعات عند تفعيل ANC.

مع علبة الشحن، يصل عمر البطارية إلى 38 ساعة 22 ساعة مع تفعيل ANC، كما تدعم العلبة الشحن اللاسلكي Qi، ويمكنك الحصول على 10 ساعات من التشغيل بعد 10 دقائق فقط من الشحن.

من ناحية التحكم، تقدم سماعات Nothing Ear 3 تحكمات بالقرص مثل AirPods Pro، حيث يمكن للمستخدمين الضغط لتشغيل أو إيقاف مؤقت، تخطي للأمام أو الخلف، الرد على المكالمات أو رفضها، التبديل بين أوضاع ANC ووضع الشفافية، التحكم في الصوت، وتشغيل المساعد الصوتي.

كما تتميز سماعات Nothing Ear 3 بدعم تقنيات الصوت AAC وSBC، صوت عالي الدقة Hi-Res، إلى جانب الاتصال بجهازين في نفس الوقت، ودعم مقاومة الماء والغبار وفقا لتصنيف IP54 للسماعات وعلبة الشحن.

تتوافر سماعات Nothing Ear 3 باللوان الأسود والأبيض بسعر 179 دولارا أمريكيا، وقد تم فتح باب الطلبات المسبقة عبر الموقع الرسمي للعلامة التجارية وستبدأ المبيعات في 25 سبتمبر 2025.