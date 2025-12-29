قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

متوسط سعر الدولار بمستهل اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

شهدت أسعار الدولار في مصر تحركا طفيفا بمستهل تعاملات الأسبوع، مسجلة زيادة بقيمة 7 قروش، وخلال السطور التالية يرصد موقع “صدى البلد”متوسط سعر الدولار مستهل تعاملات اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025، وفقا لآخر تحديثات البنوك.

أسعار الدولار اليوم في البنوك 

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك(التنمية الصناعية،  الأهلي المتحد، المصري الخليجي) لنحو 47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (قناة السويس،  الأهلي الكويتي، بنك الشركة المصرفية العربية، مصرف أبوظبي الإسلامي، التعمير والإسكان،  الإسكندرية، مصر، الأهلى، التجاري الدولي CIB، ميد بنك، العربي الأفريقي، المصرف المتحد،تنمية الصادرات) لنحو  47.61 جنيه للشراء و47.71 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك( إتش إس بي سي HSBC، الكويت الوطني، ميد بنك،  نكست، فيصل الإسلامي،  أبوظبي الأول) لنحو 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول) لنحو 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك البركة لنحو  47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (العقاري المصري العربي، القاهرة ) عند 47.54جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو  47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك قطر الوطني نحو  47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار  في البنك المركزي اليوم الإثنين لنحو 47.59 جنيه للشراء و 47.73 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الإثنين

نحو 47.62 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار  اليوم الإثنين

47.61 جنيه للبيع.

 متوسط سعر الدولار  اليوم الإثنين

 47.65 جنيه.

