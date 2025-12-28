قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 28 ديسمبر 2025 داخل البنوك والصرافة

عبد الفتاح تركي

سعر الدولار اليوم في مصر .. شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار الملحوظ في ختام تعاملات اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 داخل البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية ومكاتب الصرافة، وذلك وفقًا لآخر تحديثات شاشات التداول الرسمية، وسط متابعة واسعة من المواطنين والمستثمرين لحركة سعر الصرف لما لها من تأثير مباشر على الأسعار والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

حافظ سعر الدولار على مستوياته من دون تغير يُذكر بنهاية تعاملات الأحد 28 ديسمبر 2025، حيث عكس هذا الاستقرار حالة من الهدوء النسبي في سوق النقد الأجنبي، بالتزامن مع استمرار السياسات النقدية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب على العملات الأجنبية.

يأتي ذلك في وقت يترقب فيه الشارع المصري أي تحركات جديدة في أسعار الصرف خلال الأيام الآتية.

الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم

سجل سعر الدولار داخل البنك الأهلي المصري في ختام تعاملات اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 نحو 47.61 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 47.71 جنيه، ليواصل البنك تثبيت أسعاره عند نفس المستويات المسجلة في آخر التحديثات الرسمية.

سعر الدولار في بنك مصر بنهاية التعاملات

وفي بنك مصر، استقر سعر الدولار عند مستوى 47.61 جنيه للشراء، و47.71 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته المسجل في عدد من البنوك الحكومية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

أما على مستوى البنك المركزي المصري، فقد وصل سعر الدولار اليوم إلى 47.58 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع، ليظل السعر المرجعي قريبًا من متوسط أسعار الدولار داخل البنوك التجارية، وهو ما يعكس سياسة تسعير متوازنة تعتمد على آليات العرض والطلب.

رسميًا.. ارتفاع سعر صرف الدولار اليوم أمام الجنيه المصري

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

حقق سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي مستوى 47.61 جنيه للشراء، ونحو 47.71 جنيه للبيع، ليستمر البنك في تثبيت سعر الصرف من دون تغيير.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي

وبلغ سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 نحو 47.61 جنيه للشراء، و47.71 جنيه للبيع.

الدولار

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد بنهاية تعاملات اليوم نحو 47.61 جنيه للشراء، و47.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم

وفي بنك الإسكندرية، بلغ سعر الدولار اليوم 47.56 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع، وهو ما يجعله من أقل الأسعار المسجلة داخل البنوك من حيث سعر الشراء والبيع، مع فارق طفيف عن متوسط السوق المصرفية.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم نحو 47.61 جنيه للشراء، و47.71 جنيه للبيع.

قراءة في حركة الدولار داخل السوق المصرفية

يعكس استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 حالة من التوازن النسبي في سوق الصرف، مدعومة بتوافر العملة الأجنبية داخل البنوك، إلى جانب الإجراءات المستمرة لتنظيم الاستيراد وترشيد الطلب على الدولار، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على ثبات الأسعار خلال الفترة الحالية.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 6-11-2024 بعد موجة ارتفاع

توقعات سعر الدولار خلال الأيام الآتية

يرجح خبراء الاقتصاد استمرار حالة الاستقرار النسبي في أسعار الدولار مقابل الجنيه خلال الأيام الآتية، في حال استمرار المؤشرات الحالية من دون تغيرات مفاجئة، مع ترقب الأسواق لأي قرارات اقتصادية أو مستجدات عالمية قد تؤثر على حركة العملات وأسعار الصرف داخل السوق المحلية.

أهمية متابعة سعر الدولار يوميًا

تأتي أهمية متابعة سعر الدولار بشكل يومي من كونه عنصرًا رئيسيًا في تحديد أسعار العديد من السلع والخدمات، فضلًا عن تأثيره المباشر على حركة الاستيراد والتصدير، وهو ما يدفع المواطنين ورجال الأعمال إلى متابعة تحديثاته داخل البنوك ومكاتب الصرافة بشكل مستمر.

سعر الدولار سعر الدولار اليوم في مصر سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنوك اليوم سعر الدولار في البنك الأهلي سعر الدولار في بنك مصر سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار في مكاتب الصرافة سعر الدولار الأحد 28 ديسمبر 2025

بالصور

كيف توقف سيلان الأنف بسهولة

إسلام جمال وأيمن وتار في العرض الخاص لفيلم "إن غاب القط"

طريقة عمل حمص الشام

