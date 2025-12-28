قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عدم اكتمال عمومية اتحاد كرة اليد لمناقشة تعديل لائحة النظام الأساسي
حسام حسن: المشوار ما زال طويلا في أمم إفريقيا.. واللاعبون يمتلكون إمكانيات كبيرة
بعد وفاة المطرب دقدق.. ماهي أول أعراض سرطان الدماغ؟
أخبار التكنولوجيا | الذكاء الاصطناعي يرفع ثروات كبار حيتان التكنولوجيا .. الطريقة السرية لحظر الأرقام المزعجة على واتساب
حسن مصطفى: محمد هاني أفضل ظهير في مصر.. والشناوي استعاد مستواه المعهود مع المنتخب
رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
الجامعة العربية: اعتراف إسرائيل بصومالي لاند محاولة لتحقيق أجندات غير مشروعة
ضربة حظ تاريخية.. رجل يحصد 1.8 مليار دولار | إيه الحكاية؟
القومي لحقوق الإنسان: انضباط في تأمين لجان الانتخابات لتلافي التجاوزات
برلماني يتهم وزارة الإسكان بالتسبب في ضعف حالات التصالح بمخالفات البناء
حبشي يصدق على إقامة شلترين لإيواء الكلاب الضالة في بورسعيد وبورفؤاد
لافروف يفتح النار على بروكسل: الاتحاد الأوروبي هو العقبة الكبرى أمام السلام
اقتصاد

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025، في بنوك القطاع الخاص والعام، وفقًا لآخر تحديثات.

سعر الدولار اليوم الأحد

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (التنمية الصناعية،  الأهلي المتحد، المصري الخليجي) لنحو 47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (قناة السويس،  الأهلي الكويتي، بنك الشركة المصرفية العربية، مصرف أبوظبي الإسلامي، التعمير والإسكان،  الإسكندرية، مصر، الأهلى، التجاري الدولي CIB، ميد بنك، العربي الأفريقي، المصرف المتحد،تنمية الصادرات) لنحو  47.61 جنيه للشراء و47.71 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك( إتش إس بي سي HSBC، الكويت الوطني، ميد بنك،  نكست، فيصل الإسلامي،  أبوظبي الأول) لنحو 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول) لنحو 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك البركة لنحو  47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (العقاري المصري العربي، القاهرة ) عند 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك قطر الوطني نحو  47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار  في البنك المركزي اليوم الأحد نحو 47.59 جنيه للشراء و 47.73 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأحد

نحو 47.62 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم في البنوك

47.61 جنيه للبيع.

 متوسط سعر الدولار اليوم في مصر 

 47.65 جنيه.

