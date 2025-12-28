رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر

يرصد موقع “صدى البلد” سعر الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025، في بنوك القطاع الخاص والعام، وفقًا لآخر تحديثات.

سعر الدولار اليوم الأحد

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (التنمية الصناعية، الأهلي المتحد، المصري الخليجي) لنحو 47.62 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع.

صعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (قناة السويس، الأهلي الكويتي، بنك الشركة المصرفية العربية، مصرف أبوظبي الإسلامي، التعمير والإسكان، الإسكندرية، مصر، الأهلى، التجاري الدولي CIB، ميد بنك، العربي الأفريقي، المصرف المتحد،تنمية الصادرات) لنحو 47.61 جنيه للشراء و47.71 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك( إتش إس بي سي HSBC، الكويت الوطني، ميد بنك، نكست، فيصل الإسلامي، أبوظبي الأول) لنحو 47.60 جنيه للشراء و47.70 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنوك (أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول) لنحو 47.59 جنيه للشراء و47.69 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك البركة لنحو 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك (العقاري المصري العربي، القاهرة ) عند 47.54 جنيه للشراء و47.64 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم في بنك قطر الوطني نحو 47.48 جنيه للشراء و47.58 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأحد نحو 47.59 جنيه للشراء و 47.73 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأحد

نحو 47.62 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم في البنوك

47.61 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار اليوم في مصر

47.65 جنيه.