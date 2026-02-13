قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

إيهاب الكومي: المنافسة شرسة في الكونفدرالية

رباب الهواري

وجه الإعلامي إيهاب الكومي رسالة إلى النادي الأهلي قبل مواجهة الجيش الملكي، في ختام دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا شراسة المنافسة في كأس الكونفدرالية الأفريقية، وحظوظ الزمالك والمصري في التأهل للدور التالي.


وقال الكومي، خلال برنامجه «الماتش» على قناة «صدى البلد»:«النادي الأهلي كبير، وأتمنى أن نحسن استقبال الضيف، حتى لو حدث في مباراة الذهاب ما يُعكّر الصفو».


وأضاف:«أتمنى الحفاظ على العلاقات القوية مع الأشقاء المغاربة، ونشكر وزارة الداخلية على الموافقة بالسعة الكاملة للجماهير في المباراة، مع تمنياتنا بالتوفيق للأهلي لتعزيز صدارته للمجموعة».
وتطرّق للحديث عن الزمالك والمصري ومواجهتيهما في الكونفدرالية الأفريقية، قائلًا:«المنافسة الحقيقية في الكونفدرالية، بعد الموقف الصعب الذي وضع الزمالك والمصري نفسيهما فيه».


وتابع: «الزمالك يلعب في ظروف صعبة وبمجموعة من الناشئين، وهذا يدل على أن قطاع الناشئين، خلال مأزق الفريق الأول، استطاع أن يمدّ الفريق بلاعبين من طراز رفيع».


وأتم: «الزمالك لا بد أن يفوز على كايزر تشيفز، والمصري يحقق الفوز على زيسكو الزامبي بأكثر من هدف، من أجل صعودهما سويًا».
https://www.youtube.com/watch?v=Pso9cilRlMg

