الأزهر العالمي للفتوى ينهي دورة جديدة لتأهيل المقبلين على الزواج

أنهى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية فعاليات دورة تدريبية جديدة للمقبلين على الزواج، بمقره في مشيخة الأزهر الشريف، ضمن برنامجه التأهيلي الهادف إلى دعم تماسك الأسرة المصرية وترسيخ الوعي الأسري والمجتمعي.

وشهدت الدورة، التي استمرت خمسة أيام متتالية، تقديم برنامج تدريبي مجاني يعتمد على منهج علمي متكامل، شارك في إعداده وتقديمه نخبة من المتخصصين في مجالات الشريعة الإسلامية، والطب، والقانون، وعلم النفس، والاجتماع، بما يسهم في إعداد الشباب والفتيات لبناء حياة زوجية مستقرة.

وتناول البرنامج عددًا من المحاور المهمة، من أبرزها: معايير الاختيار السليم لشريك الحياة، والأحكام الشرعية المنظمة لفترة الخطبة، وأساليب التواصل الفعّال بين الزوجين، وإدارة الخلافات الأسرية، والمهارات الحياتية داخل الأسرة، إضافة إلى أسس التربية الإيجابية، وموضوعات أخرى تهدف إلى تعزيز التفاهم الأسري والوقاية من النزاعات والتفكك.

ويستمر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في تنفيذ دوراته التأهيلية للمقبلين على الزواج بالقاهرة ومختلف المحافظات، في إطار رسالته الهادفة إلى تمكين الشباب معرفيًّا ومهاريًّا، والإسهام في بناء أسر واعية تشكل ركيزة أساسية لنهضة المجتمع.