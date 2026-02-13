قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

ترامب يهاجم الرئيس الإسرائيلي: رفض العفو عن نتنياهو أمر مخزٍ

ترامب و الرئيس الإسرائيلي
ترامب و الرئيس الإسرائيلي
فرناس حفظي

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوماً غير مسبوق على الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، منتقداً رفضه منح عفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضيته الجارية.

وقال ترامب إن نتنياهو كان "رئيس وزراء ممتازاً خلال الحرب"، مضيفاً أن رفض العفو عنه "أمر مخزٍ"، معتبراً أن هرتسوغ يملك الصلاحية الكاملة لمنح العفو لكنه لا يفعل ذلك. وأضاف: "أعتقد أن شعب إسرائيل يجب أن يخجل من هذا الموقف".


في المقابل، رد مكتب الرئيس الإسرائيلي بالتأكيد على أن إسرائيل "دولة ذات سيادة يحكمها القانون"، موضحاً أن طلب العفو لا يزال قيد الدراسة وفق الإجراءات القانونية، وأن هرتسوغ لم يتخذ أي قرار بعد، ولن يخضع لأي ضغوط خارجية أو داخلية. كما أشاد البيان بإسهامات ترامب في دعم أمن إسرائيل.


وكان نتنياهو قد تقدم في نوفمبر الماضي بطلب رسمي للحصول على عفو، مبرراً ذلك بـ"مصلحة الدولة"، رغم تأكيده استعداده لمواصلة المحاكمة لإثبات براءته. وتشير تقديرات إلى أن فرص حصوله على العفو لا تزال محدودة.


وفي سياق متصل، وجه ترامب تحذيراً لإيران، محدداً مهلة زمنية قصيرة للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن، قائلاً إن على طهران أن توافق سريعاً، وإلا فإن المرحلة التالية ستكون "صعبة للغاية". 

وأكد أن القرار النهائي في هذا الشأن يعود إليه، كما تطرق ترامب إلى هجوم السابع من أكتوبر، واصفاً إياه بأنه كان "مفاجئاً ومروعاً"، ومشيراً إلى أن نتنياهو لم يكن يتوقع حدوثه.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج بنيامين نتنياهو

