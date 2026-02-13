مسلسل صحاب الأرض يشعل جدلا في إسرائيل قبل عرضه في رمضان

نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت تقريراً تناولت فيه المسلسل المصري الجديد «صحاب الأرض»، المقرر عرضه خلال شهر رمضان، مشيرة إلى أنه أثار حالة من الجدل في إسرائيل حتى قبل بدء بثه.



وذكرت الصحيفة أن اسم المسلسل تغير ثلاث مرات قبل الاستقرار على عنوانه الحالي، إذ حمل في البداية اسم «الحب والحرب»، ثم «تحت الأنقاض»، ثم «الشرف»، قبل اختيار «صحاب الأرض» في نسخته النهائية.



وبحسب ما ورد في التقرير، تدور أحداث المسلسل حول فريق من الأطباء والممرضين يغادرون القاهرة إلى غزة لتقديم المساعدة الطبية، ومن بينهم طبيبة شابة تلتقي شاباً من سكان القطاع يبحث عن أحد أقاربه تحت أنقاض مبنى مدمر.

وتتطور العلاقة بينهما لاحقاً إلى قصة حب في ظل أجواء إنسانية معقدة.



وأشارت الصحيفة إلى أن العمل يُتوقع أن يكون من أبرز المسلسلات المعروضة في الموسم الرمضاني، الذي يشهد سنوياً منافسة واسعة ونسب مشاهدة مرتفعة في العالم العربي، مع عرض الحلقات يومياً بعد الإفطار.

مسلسل صحاب الأرض



كما تناول التقرير ردود الفعل المتباينة سواء في إسرائيل أو العالم العربي، التي سبقت عرض المسلسل، موضحاً أن بعض التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدت فكرة تجسيد أحداث مؤلمة في إطار درامي، بينما اعتبر آخرون أن الدراما وسيلة لطرح روايات إنسانية مختلفة وتسليط الضوء على جوانب غير مطروحة في التغطيات الإخبارية التقليدية.



ونقلت الصحيفة كذلك تعليقات لمستخدمين عبروا عن رفضهم للمسلسل أو لتوقيته، مقابل آراء أخرى رأت أن الحكم على العمل ينبغي أن يكون بعد مشاهدته.



وختمت «يديعوت أحرونوت» تقريرها بالإشارة إلى أن الجدل الذي سبق العرض يعكس حساسية الموضوع وأهميته، لافتة إلى أن المسلسل لم يبدأ بثه بعد، إلا أنه أصبح بالفعل محور نقاش واسع.