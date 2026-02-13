لف الترابيزة كلها.. هل تجاهل مصطفى شلبي إمام عاشور في فرح كريم الدبيس؟

علق الإعلامي إبراهيم عبدالجواد علي لقطه تجاهل مصطفي شلبي لإمام عاشور في فرح كريم الدبيس.



‏وكتب عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي إكس: في لقطة قلبت السوشيال ميديا امبارح، وهي تجاهل مصطفى شلبي لإمام عاشور في فرح كريم الدبيس، وهو ما لم يحدث وهو فيديو مجتزأ، ومصطفى شلبي لف الترابيزة كلها وحضن إمام عاشور حضن مطارات".



ويؤدي الأهلي مرانه اليوم، ومن المقرر أن يشهد المران الجماعي تواجد إمام عاشور للمشاركة مجددًا مع اللاعبين، بعد انتهاء عقوبته، حيث يرغب مدرب الأهلي في عقد جلسة مع اللاعب قبل المران، لتأهيله من الناحية النفسية للعودة المشاركة في مباريات الفريق.

مباراة الأهلي والجيش الملكي

وفي سياق آخر، يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة مرتقبة أمام نظيره الجيش الملكي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي لخوض مواجهة نظيره الجونة في إطار منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.