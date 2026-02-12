شاهد أحدث ظهور لإمام عاشور بعد انتهاء عقوبته مع الأهلي

شارك إمام عاشور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورًا جديدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

ونشر إمام عاشور صورًا جديدة له بإطلالة "كاجوال"، وأرفق بها قلب أحمر، نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.



ومن المقرر أن يشهد المران الجماعي غدًا تواجد إمام عاشور للمشاركة مجددًا مع اللاعبين، بعد انتهاء عقوبته، حيث يرغب مدرب الأهلي في عقد جلسة مع اللاعب قبل المران، لتأهيله من الناحية النفسية للعودة المشاركة في مباريات الفريق.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي لخوض مواجهة نظيره الجونة في إطار منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي والجيش الملكي

وفي سياق آخر، يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة مرتقبة أمام نظيره الجيش الملكي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.