رياضة

حان وقت الرحيل.. حفيظ دراجي يثير الجدل حول مستقبل محمد صلاح مع ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح
محمد بدران   -  
يارا أمين

أثار المعلق الجزائري حفيظ دراجي جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، بعد أن ألمح إلى قرب نهاية مسيرة النجم محمد صلاح مع نادي ليفربول الإنجليزي.

ونشر دراجي، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: "كل الأسباب صارت متوفرة اليوم لرحيل محمد صلاح عن ليفربول ونهاية مرحلة صعد فيها اللاعب المصري قمة المجد، وفاز فيها بكل الألقاب مع فريق لن ينساه عشاقه."

وأضاف: "حان موعد رحيله إلى قبلة المسلمين وقبلة نجوم وعشاق الكرة العالمية."


وشهدت الفترة الماضية، أنباء قوية عن اقتراب صلاح من الرحيل عن ليفربول للدوري السعودي، بعدما كشفت تقارير عالمية عن رغبة اتحاد جدة في ضمه الصيف المقبل.

حفيظ دراجي محمد صلاح ليفربول نادي ليفربول اتحاد جدة

