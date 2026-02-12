هشام حنفي يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

كشف هشام حنفى نجم الاهلي السابق، عن نية المدير الفني الدنماركي ييس توروب مدرب الأهلي، حول عقد جلسة مع إمام عاشور بعد انتهاء فترة عقوبته وغيابه عن التدريبات الجماعية للفريق.

وكتب هشام حنفى عبر حسابه علي فيسبوك "تقارير |توروب يبحث إمكانية ضم إمام عاشور لقائمة الجيش الملكي وسيعقد جلسة مع اللاعب قبل تدريبات الأهلي الجماعية غدا للحديث معه وتأهيله نفسيا قبل المباريات المقبلة.

ومن المقرر أن يشهد المران الجماعي غدًا تواجد إمام عاشور للمشاركة مجددًا مع اللاعبين، بعد انتهاء عقوبته، حيث يرغب مدرب الأهلي في عقد جلسة مع اللاعب قبل المران، لتأهيله من الناحية النفسية للعودة المشاركة في مباريات الفريق.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي لخوض مواجهة نظيره الجونة في إطار منافسات الجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

مباراة الأهلي والجيش الملكي

وفي سياق آخر، يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة مرتقبة أمام نظيره الجيش الملكي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة الدولي في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.