دعاء آخر جمعة في شهر شعبان.. أدركه بـ20 كلمة مستجابة لسداد دينك
ترامب يهاجم الرئيس الإسرائيلي: رفض العفو عن نتنياهو أمر مخزٍ
مصر تتوج بلقب بطولة كأس العالم للقوة البدنية 2026
الرئيس الإسرائيلي يرد على دعوة ترامب للعفو عن نتنياهو
موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
عاصفة رملية خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة
برباعية نظيفة.. اتلتيكو مدريد يكتسح برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا
خفض أسعار الفائدة.. نواب البرلمان: خطوة استراتيجية لدعم الاستثمار وتخفيف الأعباء على المواطنين
مصطفى بكري: الرئيس السيسي مبيخافش غير من ربنا والتاريخ هينصفه.. سفيرنا بالاتحاد الأوروبي: مصر واحة استقرار في المنطقة لأوروبا| أخبار التوك شو
أسعار الذهب في الكويت يوم الجمعة
احترس .. هذه العلامات تكشف تناولك جرعة زائدة من الكافيين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

طارق يحيى متأثرًا: أخشى على الزمالك من مصير الإسماعيلي

ياسمين تيسير

أكد طارق يحيى، نجم الزمالك السابق، أن إدارة الأندية يجب أن تتحلى بقدر كبير من المرونة والحكمة في التعامل مع الملفات المالية، خاصة في ما يتعلق بالمشاركات الخارجية.

وقال طارق يحيى خلال تواجده ضيفًا في برنامج «الديربي نايت» الذي يقدمه الإعلامي الكويتي عبدالعزيز عطية عبر قناة «الشمس 2»، إنه لو كان رئيسًا لنادي الزمالك لما بالغ في المطالبات المالية حال تلقت فرق النادي دعوات للمشاركة في مباريات أو بطولات خارج مصر، مشددًا على أن اسم الزمالك وقيمته التسويقية قد يكونان أهم من المكاسب المادية قصيرة الأجل.

وأضاف أن سمعة الزمالك أصبحت غير جيدة داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بسبب تكرار القضايا والنزاعات، معتبرًا أن ذلك ينعكس سلبًا على صورة النادي خارجيًا ويؤثر على استقراره.

وأشار يحيى إلى أن الإخفاقات الحالية التي يمر بها الزمالك تتحملها مجالس الإدارات المتعاقبة، مؤكدًا أن سوء التخطيط وتكرار الأخطاء الإدارية كان لهما دور كبير في تراجع النتائج.

واختتم تصريحاته بالإعراب عن قلقه الشديد على مستقبل القلعة البيضاء، قائلاً إنه يخشى على الزمالك من تكرار سيناريو الإسماعيلي، حال استمرار الأزمات الإدارية والمالية دون حلول جذرية تعيد النادي إلى مساره الصحيح.

طارق يحي الزمالك الاسماعيلي

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم إنستاباي والحد الأقصى للسحب والتحويل

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك بعد قرار المركزي

قبل العيد بوقت كاف.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 لجميع الفئات

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

