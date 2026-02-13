قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لف الترابيزة كلها.. هل تجاهل مصطفى شلبي إمام عاشور في فرح كريم الدبيس؟
خروج عجلات قطار القاهرة الإسكندرية عن مساره بكفر الدوار
تبدأ من 3800 جنيه شهريا.. تفاصيل أقساط شقق سكن لكل المصريين 7
الحبس سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة قيادة السيارة بهذه الحالة
في آخر جمعة من شهر شعبان .. فريضة مهجورة احذر أن تفوتك
روسيا تطلق قمر صناعي جديد
إيلون ماسك يخطط لبناء مصنع ومدينة على القمر
عاصفة رملية خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة
الدفع بقطارات إضافية.. مواعيد تشغيل مترو الأنفاق في رمضان 2026
تطورات بأزمة أرض الزمالك في أكتوبر عقب التغيير الوزاري
مسلسل صحاب الأرض يشعل جدلا في إسرائيل قبل عرضه في رمضان
الحبس سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة قيادة السيارة بهذه الحالة

حدّد قانون المرور عقوبة قيادة السيارة في حالة سكر أدى إلى إصابة شخص أو أكثر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة السيارة في حالة سكر أدى إلى إصابة شخص أو أكثر.

السير عكس الاتجاه

نصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».

