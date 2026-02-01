أخبار السيارات| إرشادات لقيادة السيارة في المدن الكبرى .. رينو داستر موديل 2026 سعر جديد

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

في خطوة تعكس استراتيجيتها لتقديم قيمة حقيقية ومستدامة للسوق المصري، أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات (EIM)، الوكيل الحصري لعلامة رينو الفرنسية في مصر، عن طرح رينو داستر موديل 2026 بأسعار جديدة وغير مسبوقة، تبدأ من 1,050,000 جنيه مصري.

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، التي يرغب المواطنون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

تحتاج قيادة السيارة في المدن الكبرى إلى تركيز عالٍ والتزام صارم بقواعد المرور، وذلك من أجل تجنب الازدحام والحوادث.

أعلنت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس اس كلاس موديل 2027 الفيس ليفت، وتنتمي اس كلاس لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

أعلنت شركة لوسيد عن طرازها الجديد لوسيد إيرث موديل 2026، وتنتمي إيرث لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .