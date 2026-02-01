رينو داستر موديل 2026 سعر جديد.. تفاصيل

في خطوة تعكس استراتيجيتها لتقديم قيمة حقيقية ومستدامة للسوق المصري، أعلنت الشركة المصرية العالمية للسيارات (EIM)، الوكيل الحصري لعلامة رينو الفرنسية في مصر، عن طرح رينو داستر موديل 2026 بأسعار جديدة وغير مسبوقة، تبدأ من 1,050,000 جنيه مصري.

بهذا السعر الجديد، تضع رينو داستر موديل 2026 قواعد مختلفة تمامًا لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات (SUV)، مؤكدة مكانتها كـسيارة تجمع بين الأداء الأوروبي، الاعتمادية، والتكنولوجيا الحديثة، مقابل قيمة تنافسية تعيد تعريف مفهوم السعر في هذه الفئة.

الأسعار الجديدة

New Price. New Rules.

الفئة الأولى: 1,050,000 جم

الفئة الثانية: 1,150,000 جم

الفئة الأعلى تجهيزًا: 1,240,000 جم

لماذا رينو داستر موديل 2026؟

أداء تيربو متوازن يفرض حضوره

Upgraded to Own the Roads

تعتمد رينو داستر موديل 2026 على محرك تيربو سعة 1.3 لتر بقوة 150 حصانًا وعزم دوران 250 نيوتن.متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيك DCT من 7 سرعات، ليقدم تجربة قيادة تجمع بين القوة، السلاسة، والكفاءة على مختلف أنواع الطرق.

تصميم أوروبي عملي… جاهز لكل الاستخدامات

تأتي داستر بتصميم يعكس هوية رينو الأوروبية العملية، من خلال:

شبكة أمامية عصرية بتصميم قوي

مصابيح LED نهارية

جنوط رياضية قياس 17 أو 18 بوصة

ارتفاع عن الأرض 21.7 سم يعزز الثبات والثقة على الطرق المختلفة

مقصورة رحبة وتكنولوجيا ذكية

توفر رينو داستر موديل 2026 مقصورة داخلية عملية ومريحة، تشمل:

شاشة لمس 10 بوصة تدعم Apple CarPlay وAndroid Auto

تصميم داخلي يركز على راحة السائق والركاب

سعة تخزين خلفية تصل إلى 472 لتر تلائم احتياجات العائلة والرحلات

أنظمة أمان متكاملة لراحة البال

6 وسائد هوائية

نظام الثبات الإلكتروني ESP

نظام ABS لمنع انغلاق المكابح

مساعد صعود المرتفعات

نظام مراقبة النقاط العمياء (في الفئة الأعلى تجهيزًا)

كاميرا رؤية محيطية 360 درجة (في الفئة الأعلى تجهيزًا)

تجربة قيادة متاحة الآن

تدعو EIM العملاء لتجربة رينو داستر موديل 2026 في جميع صالات العرض المعتمدة على مستوى الجمهورية، والتعرّف عن قرب على ما تقدمه من توازن مثالي بين الأداء، العملية، والسعر.

شبكة خدمات تغطي أنحاء الجمهورية

توفّر EIM لعملائها راحة تامة من خلال شبكة تضم أكثر من 25 مركز خدمة وصيانة معتمد، تقدم خدمات الصيانة الدورية، الفحص الفني، وقطع الغيار الأصلية، وفقًا لمعايير رينو العالمية.

قيمة جديدة في فئة الـSUV

رينو داستر موديل 2026 تمثل معادلة متكاملة تجمع بين الأداء الأوروبي، الاعتمادية، والتكنولوجيا الحديثة — بسعر جديد يعيد رسم خريطة المنافسة في السوق المصري.

نبذة عن الشركة المصرية العالمية للسياراتEIM :

تأسست الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM عام 1979، ضمن مجموعة ألكان القابضة، التى تتألف من 5 شركات، تعمل فى مجموعة من الأنشطة الاقتصادية المعنية بتمثيل الشركات المتعددة الجنسيات، وخدمات التمويل، والتخزين بالمناطق الحرة وتأهيلها. وتتولى المجموعة حاليًا توفير خدمات ما يقرب من 28 علامة تجارية فى أكثر من 8 قطاعات اقتصادية فى مصر، ويعمل لدى الشركة أكثر من 1875 موظفًا، وتتواجد فى أكثر من 17 محافظة، فى 29 موقعًا .واستحوذت EIM على وكالة رينو عام 1979 كمستورد حصرى لمنتجات العلامة الفرنسية، وتتواجد رينو فى أكثر من 25 مركزًا، ما بين صالات عرض، مراكز لخدمات ما بعد البيع والصيانة، إلى جانب منافذ لبيع قطع الغيار الأصلية.

نبذة عن شركة رينو:

تغطي رينو، العلامة التجارية الفرنسية الرائدة في العالم، 134 دولة من خلال ما يقرب من 12 ألف وكيل وقد عملت رينو على تسهيل حياة عملائها لمدة 120 عامًا بالإضافة إلى ريادتها في سوق السيارات الكهربائية الأوروبي والتزامها تجاه رياضة المحركات الآلية، من خلال تصميماتها العصرية والجذابة، فإن التطلع للتميز هو ما يدفع العلامة التجارية للاستمرار في تقديم المزيد للأسواق العالمية.