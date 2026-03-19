تعسف إسرائيلي غير مسبوق.. تكبيرات العيد تغيب عن الأقصى لأول مرة منذ 59 عاما

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإجراءات التعسفية ضد الفلسطينيين، خاصة التي صاحبت حلول شهر رمضان الكريم، حيث منع المصلين من أداء شعائر رمضان في المسجد الأقصى المبارك بعد اندلاع الحرب ضد إيران في 28 فبراير، وامتد الأمر إلى منع إقامة صلاة عيد الفطر لأول مرة منذ 59 عاما.

ومن جيش الاحتلال إقامة صلاة عيد الفطر في الأقصى، بعد إغلاق دام لأيام طويلة شملت الجمعة الأخيرة وليلة القدر والعشر الأواخر، لتخيم أجواء الحزن والوجع على قلوب الفلسطينيين، محرومين من أداء شعائرهم في رحاب القبلة الأولى للمسلمين.

وأصدرت محافظة القدس، بيانا يوم الخميس، قالت فيه إن استمرار إغلاق المسجد الأقصى المبارك وعدم تمكن أبناء الشعب الفلسطيني من أداء صلاة عيد الفطر السعيد غدا الجمعة في باحاته، تصعيدا خطيرا وغير مسبوق، وانتهاكا صارخا لحرية العبادة وللوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة المقدسة.

وأضافت في البيان، أن ما يجري يمثل سابقة خطيرة هي الأولى من نوعها منذ عقود، في ظل إغلاق متواصل لليوم العشرين على التوالي (منذ 28 فبراير)، وصولا إلى حرمان الفلسطينيين من أداء صلاة العيد، في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى فرض وقائع جديدة وعزل المسجد الأقصى عن محيطه الفلسطيني والإسلامي.