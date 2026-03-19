الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نجم جديد يدخل دائرة الإصابات.. لعنة الصليبي تضرب النادي الأهلي

لعنة جديدة ضربت صفوف النادي الأهلي بعد تعرض النجم الشاب إبراهيم الأسيوطي خلال الساعات الماضية للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

 وتعرض إبراهيم الأسيوطي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته مع الفريق في لقاء إنبي، ضمن منافسات دوري الجمهورية للشباب.

الجيل الحالي في النادي الأهلي له تاريخ طويل مع رحلة الإصابة بـ الرباط الصليبي الذي يعد من أسوأ الإصابات التي لا يتمناها أي لاعب كرة قدم.

إبراهيم الأسيوطي ليس الأول في التعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي داخل جدران النادي الأهلي بل سبقه نجوم آخرون من الجيل الحالي.

كريم فؤاد

ضربت لعنة الإصابة بقطع في الرباط الصليبي كريم فؤاد نجم النادي الأهلي الحالي مؤخرا لدى مشاركته رفقة المارد الأحمر فى المسابقات المحلية والقارية.

ولازمت لعنة الإصابة بالرباط الصليبي كريم فؤاد منذ إنضمامه إلي صفوف النادي الأهلي. 

عمار حمدي 

تعرض عمار حمدي لاعب النادي الأهلي السابق بقطع في الرباط الصليبي عندما كان يستعد المارد الأحمر لخوض مباريات كأس العالم للأندية والتي أقيمت في الإمارات.

أكرم توفيق

أكرم توفيق أصيب بقطع في الرباط الصليبي في مباراة منتخب مصر مع نيجيريا في الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في الكاميرون.

وتعرض أكرم توفيق نجم النادي الأهلي السابق والمحترف في الدوري الخليجي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي في عام 2023 قبل أن يغادر للإحتراف في دوريات الخليج.

محمود متولي 

أصيب محمود متولي لاعب الفريق بنفس الإصابة في مباراة أسوان ببطولة الدوري الممتاز نسخة 2020-2021 وتعرض لها 3 مرات من قبل عندما كان لاعبا في الإسماعيلي أعوام 2014، 2015، و2018.

محمد محمود

ويعتبر محمد محمود ضحية الرباط الصليبي في النادي الأهلي لإنه تعرض لنفس الإصابة مرتين في صفوف الفريق الأحمر حيث كانت المرة الأولى في مباراة سموحة بموسم 2018 – 2019، ومن ثم عادت له نفس الإصابة في الموسم التالي 2019 - 2020 ولكن في القدم الأخرى.

أيمن أشرف 

تعرض أيمن أشرف نجم النادي الأهلي السابق لقطع في الرباط الصليبي عندما كان في صفوف سموحة في موسم 2014.

إبراهيم الأسيوطي 

أجرى إبراهيم محمد الشهير بإبراهيم الأسيوطي لاعب فريق الشباب لكرة القدم بـ النادي الأهلي مواليد 2005،  جراحة ناجحة بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال مشاركته مع الفريق في لقاء إنبي، ضمن منافسات دوري الجمهورية للشباب.

ويبدأ إبراهيم محمد مرحلة التأهل خلال الأسبوع المقبل استعدادا للعودة من جديد للمشاركة في المباريات.

وقال الدكتور أسامة مصطفى رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين إن ابراهيم محمد خضع لعملية جراحية ناجحة، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى.

وأكد الدكتور أسامة مصطفى أن اللاعب خضع للجراحة بعد فحوصات دقيقة، والتي تم إرسالها للخبير النمساوي فينيك الذي أكد على ضرورة إجراء العملية الجراحية.

الأم المثالية بالشرقية: زوجي توفي وترك لي 3 أبناء واشتغلت بمحل لتربيتهم

