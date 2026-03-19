وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الخميس

تباينت أسعار العملات الأجنبية على مدار تعاملات الاسبوع الجاري في مصر.

ويستعرض موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم الخميس 19 مارس 2026، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الخميس 19مارس 2026:

تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 19-3-2026 لنحو:

سعر الشراء: 52.29 جنيه.

سعر البيع: 52.39 جنيه.

وبلغ سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 19-3-2026:

سعر الشراء: 36.85 جنيه.

سعر البيع: 37.31 جنيه.

سجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 19-3-2026:

سعر الشراء: 38.11 جنيه.

سعر البيع: 38.27 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الخميس 19 مارس 2026

ارتفع سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 19-3-2026:

سعر الشراء: 60.09 جنيه.

سعر البيع: 60.53 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 19-3-2026:

سعر الشراء: 69.57 جنيه.

سعر البيع: 70.06 جنيه.

سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 19-3-2026:

سعر الشراء: 66.42 جنيها.

سعر البيع: 66.77 جنيه.

كرون دنماركي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 19-3-2026:

سعر الشراء: 8.04 جنيه.

سعر البيع: 8.10 جنيه.

سعر كرونا سويدية مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 19-3-2026:

سعر الشراء: 5.57 جنيه.

سعر البيع: 5.65 جنيه.

سعر كرون نرويجي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 19-3-2026:

سعر الشراء: 5.44 جنيه.

سعر البيع: 5.37 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الخميس 19-3-2026:

سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 19-3-2026:

سعر الشراء: 7.59 جنيه.

سعر البيع: 7.62 جنيه.

سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم الخميس 19-3-2026:

سعر الشراء: 32.76 جنيه.

سعر البيع: 33.03 جنيه.