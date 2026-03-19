بعد جراحة الصليبي .. إبراهيم محمد لاعب شباب الأهلي يبدأ التأهيل الأسبوع المقبل

أجرى إبراهيم محمد، لاعب فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005، جراحة ناجحة بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال مشاركته مع الفريق في لقاء إنبي، ضمن منافسات دوري الجمهورية للشباب.

ويبدأ إبراهيم محمد مرحلة التأهل خلال الأسبوع المقبل استعدادا للعودة من جديد للمشاركة في المباريات.

وقال الدكتور أسامة مصطفى رئيس الجهاز الطبي لقطاع الناشئين إن ابراهيم محمد خضع لعملية جراحية ناجحة، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى.

وأكد الدكتور أسامة مصطفى أن اللاعب خضع للجراحة بعد فحوصات دقيقة، والتي تم إرسالها للخبير النمساوي فينيك الذي أكد على ضرورة إجراء العملية الجراحية.