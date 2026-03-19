نجم الزمالك السابق: الأهلى بحاجة لمدير فنى قادر على إدارة النجوم

يرى أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، أن الأهلي بحاجة إلى مدير فني مميز يعرف كيفية التعامل مع نجوم الفريق، خاصة في المواجهات القوية.

وأشار يونس، في تصريحات تلفزيونية" إلى أن مباراة الإياب للأهلي أمام الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2025-2026، والمقررة يوم السبت القادم، ستكون صعبة جدًا على المدير الفني يس توروب، بعد خسارة الأهلي ذهابًا بنتيجة 0-1.

موعد مباراة الأهلي والترجي في الإياب

ونجح فريق الترجي في تحقيق فوزاً صعباً على حساب الأهلي، بهدف نظيف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الذهاب بربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2025-2026.

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي يوم السبت الموافق 21 مارس الجاري، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسط ترقب كبير من جماهير الفريقين لمتابعة واحدة من أقوى مباريات البطولة هذا الموسم.