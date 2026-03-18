خبر سار لـ توروب قبل مواجهة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا

تلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي، أنباءً سارة بشأن الحالة الطبية لثنائي الفريق، أحمد السيد زيزو والمالي أليو ديانج، قبل المواجهة الحاسمة أمام الترجي التونسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكتب الناقد الرياضي خالد علي عبر حسابه علي فيسبوك" جاهزية زيزو وديانج لمواجهة الترجي بعد التعافي من الإصابة، والفريق يبدأ معسكرًا مغلقًا للمباراة"

ونجح فريق الترجي في تحقيق فوزاً صعباً على حساب الأهلي، بهدف نظيف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الذهاب بربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2025-2026.

موعد مباراة الأهلي والترجي في الإياب

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي يوم السبت الموافق 21 مارس الجاري، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسط ترقب كبير من جماهير الفريقين لمتابعة واحدة من أقوى مباريات البطولة هذا الموسم.