فرج عامر: الكاف يتعمد إقصاء الأهلي من بطولة دوري أبطال افريقيا

تسيطر حالة من الاستياء الشديد داخل النادي الأهلي، من تعمد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في ظل وجود تعمد وتعنت بشأن عدم الرد على استئناف القلعة الحمراء.

وكتب فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابه علي فيسبوك "هناك حالة تعنت شديدة من الكاف ضد الاهلي ، املا في ازاحتة من بطولة الاندية الافريقية"

وكان الأهلي قد تقدم باحتجاج رسمي عقب تأجيل جلسة الاستئناف، اعتراضًا على العقوبة التي فرضها «كاف» إثر أحداث الجولة الأخيرة من دور المجموعات، والتي شهدت قيام بعض جماهير النادي بإلقاء الزجاجات على لاعبي الجيش الملكي المغربي خلال المباراة على استاد القاهرة.

ونجح فريق الترجي في تحقيق فوزاً صعباً على حساب الأهلي، بهدف نظيف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الذهاب بربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2025-2026.

موعد مباراة الأهلي والترجي في الإياب

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي يوم السبت الموافق 21 مارس الجاري، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب كبير من جماهير الفريقين لمتابعة واحدة من أقوى مباريات البطولة هذا الموسم.