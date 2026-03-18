مفاجأة.. تعرف على طاقم حكام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي التونسي

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف”، عن تعيين طاقم تحكيم مغربي لإدارة المواجهة المرتقبة بين الأهلي والترجي التونسي في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسيتولى الحكم المغربي جلال جيد إدارة المباراة كحكم ساحة، ويعاونه كل من زكريا برنيسي كمساعد أول، ومصطفى أكاركاد كمساعد ثانٍ، بينما سيكون مصطفى كشاف حكمًا رابعًا.

وفي غرفة تقنية الفيديو (VAR)، تم تكليف الحكم حمزة الفارق بإدارة التقنية، على أن تساعده الرواندية سليمة موكانسانجا كحكم مساعد لتقنية الفيديو.

ونجح فريق الترجي في تحقيق فوزاً صعباً على حساب الأهلي، بهدف نظيف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الذهاب بربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2025-2026.

موعد مباراة الأهلي والترجي في الإياب

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي يوم السبت الموافق 21 مارس الجاري، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسط ترقب كبير من جماهير الفريقين لمتابعة واحدة من أقوى مباريات البطولة هذا الموسم.