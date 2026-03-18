أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، برئاسة الكونغولي أولفييه سفاري، عن تعيين طاقم تحكيم مغربي لإدارة مباراة إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي.

وكتب الإعلامي أمير هشام عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"المغربي جلال جيد يحكم مواجهة الأهلي والترجي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال".

ويتولى الحكم جلال جيد قيادة اللقاء كحكم للساحة، ويعاونه كل من زكريا برنيسي (مساعد أول)، مصطفى اكاركاد (مساعد ثانٍ)، مصطفى كشاف (حكم رابع)، بينما تم تعيين حمزة الفارق حكمًا لتقنية الفيديو، والرواندية سليمة موكانسانجا حكم مساعد لتقنية الفيديو.



ويواجه النادي الأهلي فريق الترجي التونسي في التاسعة مساء يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.



مدرب الأهلي يستقر على مصطفى شوبير كحارس أساسي في لقاء العودة أمام الترجي

واستقر ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، على استمرار مصطفى شوبير في حراسة مرمى الأهلي أمام الترجي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يأتى ذلك بعد فترة طويلة من التدوير بين محمد الشناوي وشوبير خلال المباريات السابقة حسب قرار من توروب.

ويستعد الأهلي للثأر وحسم التأهل لدور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا في لقاء العودة بالقاهرة، مستغلا عامل الأرض بعد غياب الجماهير بقرار من الفيفا.

موعد مباراة الأهلي والترجي في الإياب

من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الأهلي والترجي يوم السبت 21 مارس الجاري، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وسط ترقب كبير من جماهير الفريقين لمتابعة واحدة من أقوى مباريات البطولة هذا الموسم.