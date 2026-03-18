قبل موقعة الحسم في القاهرة.. كيف يمكن لـ الأهلي قلب الطاولة على الترجي وخطف بطاقة نصف النهائي؟

يدخل النادي الأهلي واحدة من أصعب اختباراته القارية هذا الموسم عندما يستضيف الترجي التونسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد خسارة الذهاب بهدف دون رد في مواجهة أعادت الضغوط بقوة على الفريق الأحمر وجعلت مهمة التأهل معلقة على ريمونتادا لا تقبل أنصاف الحلول.

ورغم صعوبة المشهد خاصة مع غياب الجماهير بسبب عقوبة «كاف» فإن حسابات التأهل لا تزال قائمة لكنها مشروطة بأداء مختلف كليًا عما ظهر عليه الأهلي في الفترة الأخيرة سواء على المستوى الهجومي أو الذهني.

بداية نارية.. مفتاح كسر التكتل

أول ملامح العودة تبدأ من الدقائق الأولى حيث يحتاج الأهلي إلى فرض إيقاعه سريعًا والضغط بقوة على دفاع الترجي بحثًا عن هدف مبكر يعيد المباراة إلى نقطة الصفر.

الفريق الأحمر عانى تهديفيًا في مبارياته الأخيرة بدوري الأبطال وهو ما يجعل التسجيل المبكر ضرورة وليس رفاهية لأن مرور الوقت دون أهداف سيمنح المنافس ثقة أكبر ويعقد المهمة تدريجيًا.

معركة بدون جمهور.. من يقود الحماس؟

في ظل غياب الجماهير يفقد الأهلي أحد أهم أسلحته في استاد القاهرة وهو الدعم الجماهيري الذي يصنع الفارق في الليالي الكبرى.

لكن هذا الغياب يفتح بابًا لدور مختلف داخل الفريق حيث تصبح " غرفة الملابس " ومقاعد البدلاء عنصرًا حاسمًا في الحفاظ على الحماس والتركيز.

التحفيز الداخلي بين اللاعبين والروح الجماعية قد تكون البديل الحقيقي لصوت المدرجات خاصة في لحظات الضغط التي تحتاج إلى تماسك نفسي كبير.

الحذر الدفاعي.. لا مجال للأخطاء

إذا كان تسجيل هدفين هو الطريق الوحيد للتأهل فإن استقبال هدف واحد قد يكون كافيًا لإنهاء الحلم مبكرًا.

الترجي يجيد اللعب على المرتدات واستغلال المساحات وهو ما يفرض على الأهلي توازنًا دقيقًا بين الهجوم والدفاع.

أي خطأ دفاعي أو فقدان للتركيز قد يتحول إلى “ضربة قاضية” لذلك تبدو الصلابة الدفاعية بنفس أهمية الفاعلية الهجومية في هذه المواجهة.

الحلول الفردية.. سلاح اللحظات الصعبة

في المباريات المغلقة كثيرًا ما تُحسم الأمور بلمسة فردية وهو ما يملكه الأهلي في أكثر من لاعب قادر على صناعة الفارق.

اختراق دفاع الترجي لن يكون سهلًا لكن المهارات الفردية والتسديدات من خارج المنطقة قد تفتح أبوابًا مغلقة.

الرهان هنا ليس فقط على التنظيم الجماعي بل على قدرة النجوم على ابتكار حلول غير تقليدية.

الأعصاب الباردة.. مفتاح العبور

المباراة مرشحة لأن تكون مشحونة بدنيًا وذهنيًا خاصة بعد أحداث لقاء الذهاب وهو ما يتطلب قدرًا كبيرًا من الثبات الانفعالي من لاعبي الأهلي.

الانجرار وراء الاستفزازات أو الاعتراضات قد يكلف الفريق الكثير سواء ببطاقات مؤثرة أو فقدان التركيز في لحظات حاسمة.

90 دقيقة فاصلة

في النهاية لا يحتاج الأهلي إلى معجزة بل إلى مباراة مثالية بكل المقاييس بداية قوية تركيز دفاعي استغلال للفرص وتحكم في الأعصاب.

السيناريو ليس مستحيلًا لكنه يتطلب أداءً يعكس خبرات الفريق القارية وتاريخه في قلب الطاولات خلال اللحظات الصعبة.