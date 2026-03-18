تحرك رسمي من الأهلي قبل مباراة الترجي في القاهرة.. ماذا حدث؟

تحرك النادي الأهلي بشكل رسمي في محاولة لإنقاذ حضور جماهيره خلال المواجهة المرتقبة أمام الترجي التونسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث تقدم باحتجاج عاجل إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اعتراضًا على تأجيل النظر في الاستئناف الخاص بعقوبة منع الجماهير.

وكان الأهلي قد تلقى إخطارًا سابقًا بتحديد موعد جلسة الاستئناف، قبل أن يتم تأجيلها أكثر من مرة، وصولًا إلى تأجيلها لأجل غير مسمى، وهو ما أثار استياء إدارة النادي، خاصة مع اقتراب موعد المباراة الحاسمة المقررة إقامتها على استاد القاهرة.

نتيجة مباراة الأهلي والترجي

شهد اللقاء الذي أقيم على ملعب حمادي العقربي في تونس خسارة الأهلي بهدف دون رد، في مباراة اتسمت بالإثارة والندية بين الفريقين.

جاء هدف الترجي بعد احتساب ركلة جزاء أثارت جدلاً واسعاً بين لاعبي الفريق المصري والجهاز الفني.

الحكم لجأ إلى تقنية حكم الفيديو المساعد قبل اتخاذ القرار، حيث أشار إلى وجود لمسة يد على مدافع الأهلي محمد هاني داخل منطقة الجزاء، ليمنح الترجي فرصة التسجيل من ركلة جزاء، وهو القرار الذي قوبل باعتراضات من لاعبي الأهلي الذين حاولوا مناقشة الحكم حول اللقطة التحكيمية.

وسجل محمد أمين توغاي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

وسيقام لقاء العودة على استاد القاهرة الدولي يوم السبت المقبل دون حضور جماهيري تنفيذا للعقوبة المفروضة عليه من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، بالمنع جماهيره من حضور مباراتين مع تغريمه 60 ألف دولار بسبب ما بدر منها أمام ضيفه الجيش الملكي المغربي في ختام مباريات دور المجموعات بالبطولة.

تحرك رسمي من الأهلي

في بيان رسمي، أكد النادي الأهلي أن تأجيل البت في الاستئناف يمثل إخلالًا واضحًا بحقوقه، مشددًا على أن النظر في الطعن حق قانوني أصيل يجب حسمه قبل إقامة المباراة، نظرًا لتأثير القرار على الحضور الجماهيري، الذي يمثل عنصرًا مهمًا في مثل هذه المواجهات القوية.

وأوضح الأهلي، أن العقوبة الموقعة عليه تفتقر إلى مبدأ التدرج، خاصة أن الواقعة التي استند إليها القرار تُعد الأولى من نوعها خلال مشوار الفريق في البطولة، حيث جاءت على خلفية إلقاء بعض الجماهير زجاجات مياه خلال إحدى المباريات السابقة، وهو ما كان يستوجب – من وجهة نظر النادي – عقوبات أقل حدة.

كما طالب النادي بضرورة تطبيق العدالة والمساواة، مستشهدًا بحالات مشابهة لأندية أخرى في البطولات الأفريقية، تم التعامل معها بعقوبات أخف، مثل الاكتفاء بإغلاق جزء من المدرجات بدلًا من منع الجماهير بالكامل.

وشدد الأهلي في احتجاجه على ضرورة الإسراع في الفصل في الاستئناف قبل موعد اللقاء، مع التأكيد على أحقيته في حضور جماهيري ولو بشكل جزئي، بما يتماشى مع السوابق المعمول بها في مثل هذه الحالات داخل المسابقات القارية.

وتأتي هذه الأزمة في توقيت حساس، حيث يسعى الفريق لتعويض خسارته في مباراة الذهاب أمام الترجي بهدف دون رد، ويحتاج للفوز بفارق هدفين من أجل حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، ما يزيد من أهمية دعم الجماهير في هذه المواجهة المرتقبة.