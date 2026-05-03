شاهد .. حفل ختام الأنشطة الطلابية بحضور قيادات التعليم ونقابة المعلمين في بني سويف|صور

الأحد 03/مايو/2026 - 01:49 ص 5/3/2026 1:49:25 AM

أقيم حفل ختام الأنشطة الطلابية داخل مدارس الأندلس الخاصة بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل بحضور قيادات مديرية التربية والتعليم ببني سويف وقيادات نقابة المعلمين.

وشهد الحفل الدكتور سعيد خليدي عام إدارة بني سويف التعليمية وأحمد سرور وكيل الادارة ومصطفي الديب نقيب المعلمين ببني سويف ومحمد سلومة نقيب معلمي البندر وأشرف أبو الليل مدير عام التعليم الاعدادي وعادل حمودة ادارة الإحصاء بالمديرية وهانى إسلام مدير التعليم الإبتدائى .

كما حضر الحفل سحر زكريا وأيمن أبو زيد التعليم الخاص بالمديرية وهويدا مرسى التعليم الخاص بالإدارة وقيادات التربية والتعليم بالمديرية والإدارة وموجهى العموم وموجهى إدارة بنى سويف التعليمة ومديرى المدارس الخاصة والدولية، ومحمود الخولي الممثل القانوني لمدارس الأندلس وايمان كامل المدير التنفيذي وعبدالحميد الخولي وأعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور والإعلاميين والأطفال المكرمين وبإشراف منار محمد مراد وكيل الأنشطة بالأندلس .

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وسط ترديد الحضور للنشيد الوطني ثم عقب ذلك فقرات فنية وغنائية ومسرحيات فلكلورية ووطنية للطلاب .