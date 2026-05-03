أخبار أسوان: تجهيز 52 عروسًا.. ومتابعة لملف التقنين.. وتطوير العمل التنفيذي.. وتكثيف جهود المبادرة الشبابية

أحداث متنوعة شهدتها محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة الماضية كان من أهمها ..

أجواء إنسانية مبهجة.. جامعة أسوان تشارك في حفل تجهيز 52 عروسا بنصر النوبة

فقد شهد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، فعاليات احتفالية تجهيز 52 عروسًا من المقبلين على الزواج من غير القادرين، بمركز نصر النوبة، منهن ثلاثة من ذوي الاحتياجات الخاصة وعروس مسيحية وسط أجواء من البهجة والفرح، وبحضور نخبة من القيادات التنفيذية والشعبية والبرلمانية والمجتمعية والدينية بمحافظة أسوان.



توجيهات محافظ أسوان بشأن ملف تقنين أراضى الدولة .. تعرف عليها

أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بشأن ملف تقنين أراضى الدولة تمثلت فى إعطاء مهلة أخيرة وإجراءات رادعة .



وقد أعلن المحافظ عن إجراءات صارمة تجاه المتقاعسين عن إستكمال إجراءات التقنين حيث تم إعطاء مهلة أسبوع واحد فقط للتواصل مع أصحاب ملفات التقنين (خاصة من سددوا 25% من الرسوم منذ سنوات ولم يستكملوا الباقي ) ، وفي حال عدم الالتزام، سيتم تحرير محاضر جنائية للمخالفين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية .

جهود متنوعة

محافظ أسوان يصدر قرارات مهمة لتطوير العمل التنفيذي بالمحافظة

أعلن المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان عن حزمة من القرارات والتوجهات لتطوير العمل التنفيذي بالمحافظة .

نظام جديد لإدارة الجلسات حيث كشف المحافظ عن أسلوب عمل يهدف لتعزيز المتابعة والمحاسبة، ومن أبرز ملامحه:

تخصيص الجزء الأول من كل جلسة لمراجعة ما تم تنفيذه من قرارات الجلسة السابقة، وإلزام المديرين التنفيذيين بتقديم عرض تفصيلي لنسب الإنجاز والمعوقات التي واجهتهم .

أسوان بشبابها أجمل.. نموذج عملي للإستثمار في الإنسان وتعزيز الشراكة المجتمعية..صور

تواصل مبادرة “أسوان بشبابها أجمل” جهودها الميدانية بالتعاون بين مجلس الشباب المصري بمحافظة أسوان ومكتب الجزويت بنصر النوبة، بما يعكس توجهاً واضحاً نحو تمكين الشباب وتعزيز دورهم كشريك رئيسي في مسيرة التنمية.