أسوان بشبابها أجمل.. نموذج عملي للإستثمار في الإنسان وتعزيز الشراكة المجتمعية..صور

تواصل مبادرة “أسوان بشبابها أجمل” جهودها الميدانية بالتعاون بين مجلس الشباب المصري بمحافظة أسوان ومكتب الجزويت بنصر النوبة، بما يعكس توجهاً واضحاً نحو تمكين الشباب وتعزيز دورهم كشريك رئيسي في مسيرة التنمية.

تأتي المبادرة في إطار توجه المحافظة لدعم المبادرات المجتمعية كأداة فعالة للتنمية المستدامة.

وتعكس الفعالية نموذجاً متكاملاً للتعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يعزز قيم الانتماء والعمل الجماعي.

إبراز دور الشباب في نشر الوعي والمشاركة الإيجابية في أعمال التطوير والتجميل بالمجتمعات المحلية.

وتستهدف تحقيق تكامل مع إستراتيجية العمل الأهلي بمحافظة أسوان ، وتُجسد المبادرة ترجمة عملية لمحاور استراتيجية العمل الأهلي بالمحافظة .

جهود متنوعة

حيث تسهم في قطاع التنمية العمرانية والتنمية الحضرية والبنية الأساسية: من خلال تحسين المظهر الحضاري وتجميل الشوارع والمناطق العامة.

قطاع تنمية الإقتصاد والمجتمع المحلي: عبر تعزيز ثقافة العمل التطوعي وتنمية مهارات الشباب بما يدعم فرص التشغيل والمشاركة الإقتصادية.

قطاع البيئة والتكيف المناخي والتنمية الخضراء: من خلال نشر الوعي البيئي والمشاركة في الحفاظ على نظافة البيئة المحلية.

قطاع التنمية السكانية والإجتماعية والصحية والرعاية المتكاملة: عبر دعم التماسك المجتمعي وتعزيز السلوكيات الإيجابية والصحية داخل المجتمع.

وتنفيذ فعاليات الحملة بعدد من المناطق والشوارع بمدينة نصر النوبة، بمشاركة واسعة من الشباب والمتطوعين.

ومشاركة قيادات الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة، برئاسة محمد عبد العزيز، ونواب رئيس المدينة، في دعم وتيسير أعمال المبادرة ميدانياً.

ومتابعة مستمرة من الدكتورة ولاء سعد عرفة، مستشار محافظ أسوان للمبادرات التنموية والمجتمعية، لضمان تحقيق الأهداف التنموية للمبادرة.