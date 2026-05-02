توجيهات محافظ أسوان بشأن ملف تقنين أراضى الدولة .. تعرف عليها

أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بشأن ملف تقنين أراضى الدولة تمثلت فى إعطاء مهلة أخيرة وإجراءات رادعة .



وقد أعلن المحافظ عن إجراءات صارمة تجاه المتقاعسين عن إستكمال إجراءات التقنين حيث تم إعطاء مهلة أسبوع واحد فقط للتواصل مع أصحاب ملفات التقنين (خاصة من سددوا 25% من الرسوم منذ سنوات ولم يستكملوا الباقي ) ، وفي حال عدم الالتزام، سيتم تحرير محاضر جنائية للمخالفين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية .

ووجه محافظ أسوان إلى توفير آليات لتسريع العمل لضمان إنجاز الملف في أسرع وقت، تم إتخاذ الخطوات التالية ، وهى تشكيل لجنتين للمتابعة: الأولى برئاسة نائب المحافظ، والثانية برئاسة رؤساء المراكز والمدن لمراقبة دورة التقنين يومياً .

تفعيل المنظومة الإلكترونية للتقنين وفقاً للمنصة الوطنية لأراضي الدولة، تحت إشراف لجنة إسترداد أراضي الدولة برئاسة مستشار رئيس الجمهورية .

وطمأن المحافظ المواطنين بخصوص الطلبات السابقة حيث أن طلبات التقنين التي قُدمت وفق القانون القديم (144 لسنة 2017) سيتم استكمالها وفق القانون الجديد (168 لسنة 2025 )

سيتم الإحتفاظ بنفس الرسوم التي سُددت سابقاً حفاظاً على حقوق المواطنين المالية .

وتم توجيه المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بتقديم الدعم الفني للمواطنين للتسجيل عبر المنظومة الإلكترونية .



فتح قنوات تواصل مباشرة للرد على الاستفسارات وتكثيف حملات التوعية بأهمية تقنين الأوضاع لتحقيق الاستقرار القانوني .



توفير مكلفات الخدمة العامة في المراكز التكنولوجية بهدف تعريف المواطنين بإجراءات التقنين، التصالح واستخراج التراخيص .

فتح باب تلقي الملفات غير المكتملة في التصالح مرة أخرى بمهلة أخيرة للمواطنين .

التنسيق مع الأزهر والأوقاف والكنيسة لإعلام المواطنين بأهمية التقدم بملفات التقنين والتصالح .



التواصل مع القناة الثامنة لتوصيل الرسائل الخاصة بالتقنين والتصالح عبر برامجها المختلفة، ولذا فالرسالة واضحة .. الدولة تمد يد العون للمواطنين لتقنين أوضاعهم إلكترونياً وبسهولة، لكنها لن تتهاون مع المتقاعسين، وتضع "النيابة العسكرية" كإجراء رادع لمن لا يستجيب خلال المهلة المحددة .