الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توجيهات محافظ أسوان بشأن ملف تقنين أراضى الدولة .. تعرف عليها

جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بشأن ملف تقنين أراضى الدولة تمثلت فى إعطاء مهلة أخيرة وإجراءات رادعة .


وقد أعلن المحافظ عن إجراءات صارمة تجاه المتقاعسين عن إستكمال إجراءات التقنين حيث تم إعطاء مهلة أسبوع واحد فقط للتواصل مع أصحاب ملفات التقنين (خاصة من سددوا 25% من الرسوم منذ سنوات ولم يستكملوا الباقي ) ، وفي حال عدم الالتزام، سيتم تحرير محاضر جنائية للمخالفين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية .

ووجه محافظ أسوان إلى توفير آليات لتسريع العمل لضمان إنجاز الملف في أسرع وقت، تم إتخاذ الخطوات التالية ، وهى تشكيل لجنتين للمتابعة: الأولى برئاسة نائب المحافظ، والثانية برئاسة رؤساء المراكز والمدن لمراقبة دورة التقنين يومياً .

تفعيل المنظومة الإلكترونية للتقنين وفقاً للمنصة الوطنية لأراضي الدولة، تحت إشراف لجنة إسترداد أراضي الدولة برئاسة مستشار رئيس الجمهورية .

ملف التقنين

وطمأن المحافظ المواطنين بخصوص الطلبات السابقة حيث أن طلبات التقنين التي قُدمت وفق القانون القديم (144 لسنة 2017) سيتم استكمالها وفق القانون الجديد (168 لسنة 2025 )
سيتم الإحتفاظ بنفس الرسوم التي سُددت سابقاً حفاظاً على حقوق المواطنين المالية .

وتم توجيه المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية بتقديم الدعم الفني للمواطنين للتسجيل عبر المنظومة الإلكترونية .


فتح قنوات تواصل مباشرة للرد على الاستفسارات وتكثيف حملات التوعية بأهمية تقنين الأوضاع لتحقيق الاستقرار القانوني .


توفير مكلفات الخدمة العامة في المراكز التكنولوجية بهدف تعريف المواطنين بإجراءات التقنين، التصالح واستخراج التراخيص .

فتح باب تلقي الملفات غير المكتملة في التصالح مرة أخرى بمهلة أخيرة للمواطنين .
التنسيق مع الأزهر والأوقاف والكنيسة لإعلام المواطنين بأهمية التقدم بملفات التقنين والتصالح .


التواصل مع القناة الثامنة لتوصيل الرسائل الخاصة بالتقنين والتصالح عبر برامجها المختلفة، ولذا فالرسالة واضحة .. الدولة تمد يد العون للمواطنين لتقنين أوضاعهم إلكترونياً وبسهولة، لكنها لن تتهاون مع المتقاعسين، وتضع "النيابة العسكرية" كإجراء رادع لمن لا يستجيب خلال المهلة المحددة .

البيض

نزل 40 جنيه.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

النادي الأهلي والطيب

رد فعل غير متوقع من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك من الأهلي بثلاثية

الدوري

لتحقيق تكافؤ الفرص .. قرار عاجل من رابطة الأندية بعد فوز الأهلي على الزمالك

أسلحة أمريكية

8.6 مليار دولار.. أمريكا توافق على صفقة أسلحة لـ 4 دول بالشرق الأوسط

حالة الطقس

أيام البسترة الحرارية.. موجة عنيفة تضرب البلاد وتحذيرات عاجلة من تغير المناخ

الأهلي

فرج عامر يزف خبرا سارا لجماهير الاهلي بشأن دوري أبطال افريقيا

حالة الطقس

الأرصاد: طقس حار يضرب البلاد.. وأمطار رعدية تمتد للقاهرة والصعيد

سعر الدولار

أقل سعر دولار في السوق الرسمية اليوم السبت 2-5-2026 وصل كام؟

ترشيحاتنا

جهود محافظة أسوان

محافظ أسوان يصدر قرارات مهمة لتطوير العمل التنفيذي بالمحافظة

محافظ سوهاج

محافظ سوهاج : انتظام توريد 64 ألف طن قمح وصرف المستحقات فوراً

جهود محافظة أسوان

توجيهات محافظ أسوان بشأن ملف تقنين أراضى الدولة .. تعرف عليها

بالصور

لمواجهة الحر.. توفير مياه مبردة وعصائر لعمال النظافة بالشرقية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

محافظ الشرقية يشارك في اجتماع مجلس إدارة المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

ميرهان حسين تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

مركز التدريب بالشرقية ينفذ 4 دورات تدريبية لتنمية مهارات 226 متدربا

دورة تدريبية
دورة تدريبية
دورة تدريبية

فيديو

سرقة محصول القمح

لغز اختفاء القمح.. القصة الكاملة لسرقة محصول قمح بالزقازيق

(المريخ وأجسام البشر)

شكل غير متوقع.. كيف قد يغيّر المريخ ملامح وأجسام البشر في المستقبل

أمير عيد

تصرف أثار الجدل.. ماذا فعل أمير عيد في عزاء والد طليقته مع المصورين ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

المزيد