أجواء إنسانية مبهجة.. جامعة أسوان تشارك في حفل تجهيز 52 عروسا بنصر النوبة

شهد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، فعاليات احتفالية تجهيز 52 عروسًا من المقبلين على الزواج من غير القادرين، بمركز نصر النوبة، منهن ثلاثة من ذوي الاحتياجات الخاصة وعروس مسيحية وسط أجواء من البهجة والفرح، وبحضور نخبة من القيادات التنفيذية والشعبية والبرلمانية والمجتمعية والدينية بمحافظة أسوان.

جاءت الاحتفالية بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان السابق، والقنصل العام لجمهورية السودان بأسوان عبدالقادر عبدالله، و الشيخ محمد عبدالعزيز وكيل وزارة الاوقاف الأسبق ووكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية بأسوان ، والقمص رفائيل عبدالسيد ممثل الكنيسة نيابة عن الأنبا بيشوي اسقف مطرانية أسوان وتوابعها، و المهندس عبدالعال أحمد رئيس مجلس إدارة شركة معمار العبد للتطوير العقاري راعى الإحتفالية، والدكتوره رشا عبد التواب الاستاذ المساعد بكلية الخدمة الإجتماعية بأسوان ،وقيادات من وزارة الأوقاف والأزهر الشريف والكنيسة، وعدد من القيادات المحلية ورؤساء القرى وممثلي الجمعيات الأهلية، وبمشاركة واسعة من أسر العرائس المحتفى بهن.

وأكد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان ، أن هذه المبادرات المجتمعية تمثل نموذجًا مشرفًا للتكاتف بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرًا إلى أن جامعة أسوان تحرص على دعم مثل هذه الفعاليات التي تخفف الأعباء عن كاهل الأسر، وتعزز من دورها المجتمعي إلى جانب رسالتها التعليمية والبحثية.

وأضاف "نصرت"أن إدخال الفرحة على قلوب الأسر البسيطة يُعد من أسمى صور العمل الإنساني التي تعكس روح المجتمع المصري الأصيل.

ومن جانبه، أعرب القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان عبدالقادر عبدالله عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية الإنسانية، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين المصري والسوداني.

وأضاف أن هذه المبادرات النبيلة تمثل رسالة إنسانية راقية، تعزز من قيم التضامن الاجتماعي والتلاحم بين أبناء المجتمع المصرى، متمنيًا دوام التقدم والازدهار لمصر وشعبها.

جهود جامعية

ومن جانبه، أعرب المهندس عبدالعال أحمد رئيس مجلس إدارة شركة معمار العبد للتطوير العقاري وراعى الإحتفالية عن سعادته بالمشاركة في تنظيم هذه المبادرة، مؤكدًا أن دعم الفئات الأولى بالرعاية يأتي على رأس أولويات العمل المجتمعي، وأن تجهيز العرائس يسهم في بناء أسر مستقرة وبداية حياة كريمة لهن.



وأوضح "عبدالعال" أن هذه الفعالية تأتي ضمن جهود شركة معمار العبد في إطار مسؤوليتها المجتمعية، حيث تُعد الثانية من نوعها بالمحافظة بعد تنفيذها سابقًا بمركز إدفو، تنفيذًا لرؤية الدولة واستراتيجيتها للتنمية المستدامة.

وفي السياق ذاته، أوضح محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان، أن الوزارة تدعم كافة المبادرات التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، خاصة الفتيات المقبلات على الزواج، مشيرًا إلى أن تنظيم هذه الفعالية جاء بمشاركة 48 جمعية أهلية بمركز نصر النوبة، بما يعكس قوة الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان السابق، إلى أن هذه الفعاليات تجسد أسمى معاني التكافل الاجتماعي، مشيدًا بجهود جميع الجهات المشاركة في إدخال البهجة إلى نفوس العرائس وأسرهن، ومؤكدًا أن المجتمع المصري سيظل داعمًا لأبنائه في مختلف الظروف.

بدوره أكد الشيخ محمد عبدالعزيز، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، ووكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية بأسوان ، أن دعم الشباب في بداية حياتهم الزوجية يُعد من أعظم القربات، لما له من دور في إعفاف الشباب وبناء مجتمع مستقر، داعيًا إلى استمرار هذه المبادرات الخيرية التي تعزز القيم الإنسانية وترسخ معاني التكافل.



وأوضح القمص رفائيل عبدالسيد ممثل الكنيسة بأسوان ، عن سعادة الكنيسة بأسوان بالمشاركة في هذا الحدث ، مشيدا بجهود مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص الذي أصبح يمثل الذراع الأيمن لترجمة المبادرات الرئاسية في إعادة بناء الإنسان المصري، كما أن عمل الخير يعزز من تعاون وبناء جسر المحبة بين شركاء الوطن.

وعبّرت العرائس المحتفى بهن عن سعادتهن الكبيرة بهذه المبادرة، مؤكدين على أن هذه اللفتة الإنسانية خففت عنهن الكثير من الأعباء، ورسمت البسمة على وجوههن في بداية رحلة حياتهن الجديدة. وقالت إحدى العرائس: «كان لدينا حلم واضحى إلى حقيقة»، فيما أضافت أخرى: «الفرحة مش بس في الأجهزة.. الفرحة إن في ناس حاسة بينا وواقفة جنبنا».



واختُتمت الاحتفالية في أجواء مفعمة بالمحبة والامتنان، وسط الدعوات الصادقة بدوام الخير والتكاتف بين أبناء المجتمع، وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من القيادات الأكاديمية والتنفيذية والمجتمعية والدينية بالمحافظة، وتكريم رموز مركز نصر النوبة ،وتقديم الدروع التذكارية تقديرًا لجهودهم في إنجاح هذه المبادرة الإنسانية.