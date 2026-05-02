سولاف فواخرجي لصدي البلد: قضايا المرأة جزء من همّي الفني.. فيديو

النجمة سولاف فواخرجي
أوركيد سامي

في لقاء خاص لموقع صدي البلد، تحدثت الفنانة السورية سولاف  فواخرجي عن رؤيتها الفنية والإنسانية، مؤكدة أن اهتمامها بقضايا المرأة ينبع من كونها امرأة وفنانة في الوقت نفسه، وهو ما ينعكس بشكل واضح على اختياراتها للأدوار التي تقدمها.

وأوضحت فواخرجي أن تناول قضايا المرأة لا يعني عزلها عن الرجل، بل على العكس، ترى أن العلاقة بينهما تكاملية لا يمكن فصل أحد طرفيها عن الآخر، مشددة على أن المرأة هي الأم، كما أن الرجل هو الأب، وأن كلاهما يشكلان معًا نواة المجتمع وأساس استقراره.

وأكدت أن الأعمال الفنية التي تركز على طرف دون الآخر تفقد جزءًا من واقعيتها، لافتة إلى أن القضايا الحقيقية تنبع من التفاعل الإنساني بين الرجل والمرأة، وليس من طرح أحادي يختزل الصورة في جانب واحد فقط.

وأضافت أنها تميل دائمًا إلى تقديم الموضوعات الإنسانية الشاملة، التي تلامس وجدان الجمهور وتعبر عن همومه اليومية، بعيدًا عن التصنيف الضيق أو القوالب النمطية، معتبرة أن الفن الحقيقي هو الذي يعكس الحياة بكل تفاصيلها وتعقيداتها.

وأشارت فواخرجي إلى أن الدراما تلعب دورًا مهمًا في تشكيل وعي الجمهور، خاصة فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية، وهو ما يدفعها لاختيار أعمال تحمل رسائل ذات قيمة، سواء كانت مرتبطة بالمرأة أو بالمجتمع بشكل عام.

وأكدت أن الفن بالنسبة لها ليس مجرد وسيلة للترفيه، بل أداة للتعبير عن الإنسان وقضاياه، وهو ما تحرص على تقديمه في مختلف أعمالها، سعيًا للوصول إلى الجمهور بصدق وتأثير حقيقي.

https://youtube.com/shorts/hvvOHOPgo_A?si=J_26uJg4Ai2U1DSM

سولاف فواخرجي اخبار الفن نجوم الفن

أعراض مبكرة لسرطان المستقيم يجب الانتباه لها
