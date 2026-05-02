محافظ أسوان يتابع موقف الخطة الإستثمارية للعام الحالى

استعرض المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مؤشرات الأداء المالى (2025/ 2026 ) ، والتى تضم أرقاماً تعكس كفاءة التنفيذ فى الخطة الاستثمارية للعام الحالي.

حيث يصل إجمالى الميزانية إلى 798.8 مليون جنيه مصري ، ونسبة التنفيذ الفعلى: حققت المحافظة طفرة بنسبة وصلت إلى 95 % ، ونسبة التنفيذ المستندي: بلغت 91 % .

وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية تشمل:

السرعة الإجرائية: توفير كافة المستندات اللازمة للحصول على إعتمادات المرحلة الرابعة من الخطة لضمان نهوها فى المواعيد المحددة .

مؤشرات الأداء



وأشار محافظ أسوان إلى تكامل الجهود بالتنسيق بين كافة الجهات لتعظيم الإستفادة من التمويل المتاح وتوجيهه للمشاريع ذات الأولوية للمواطنين .

وشدد المحافظ على أن الأولوية تذهب للمشروعات التي تلمس الحياة اليومية في قطاعات:

البنية التحتية ( مياه الشرب والصرف الصحى ) ، والتعليم والصحة ، والطرق والكهرباء ، والشباب والرياضة والتضامن الإجتماعى .

وأكد لاشين على إستمرار الجولات الميدانية لرصد أى معوقات تواجه المشروعات الجارية فوراً ، وذلك لضمان الوصول بنسبة الإنجاز إلى 100% قبل نهاية العام المالى .

وتابع أن أرقام التنفيذ القوية (95%) تعكس جدية فى العمل ، ويسعى المحافظ حالياً لربط كافة القطاعات ببعضها لضمان عدم إهدار الموارد وتحقيق أقصى استفادة للمواطن الأسوانى .