تحقيقات وملفات

جرائم هزت المجتمع .. لماذا تحولت الخلافات الأسرية لنهايات دموية؟ طبيب نفسي يكشف السبب

من بيت الأمان إلى مسرح الجريمة.. كيف تحولت الخلافات الأسرية إلى جرائم؟|طبيب نفسي يكشف

ياسمين القصاص

شهد المجتمع خلال الفترة الأخيرة موجة من الحوادث الصادمة التي أعادت فتح ملف الخلافات الأسرية وما يمكن أن تؤول إليه من نتائج مأساوية. 

فبدلا من أن تظل الأسرة هي الملاذ الآمن والداعم لأفرادها، تحولت في بعض الوقائع إلى ساحة لـ جرائم عنف وانهيار إنساني يثير القلق والاستغراب، ويطرح تساؤلات عميقة حول أسباب هذا التحول الخطير في طبيعة العلاقات داخل البيت الواحد.

تحليل الطب النفسي لأسباب العنف الأسري

وفي هذا الصدد، قال الدكتور وليد هندي، استشاري الطب النفسي، أن هناك ارتفاعا ملحوظا في معدلات جرائم الأسرة خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى مجموعة من العوامل المتداخلة.

وأضاف هندي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن من أبرز هذه الأسباب أساليب التنشئة الاجتماعية غير السليمة، إلى جانب الاعتماد على العنف في تربية الأبناء، فضلا عن تراكم الإحباطات والضغوط النفسية التي يتعرض لها الأفراد، وكذلك تعاطي المواد المخدرة.

وأشار هندي، إلى أن بعض الجرائم الأسرية التي ظهرت مؤخرا تعد من الأنماط غير المألوفة على المجتمع المصري، وهو ما يعكس وجود بيئة خصبة لتشكيل السلوك الإجرامي نتيجة تفاعل عدة عوامل مشتركة.

وأكد استشاري الطب النفسي، أن من هذه العوامل أيضا انتشار العنف داخل الأسرة، والنشأة في بيئات تفتقر إلى ثقافة الحوار والتفاهم، بالإضافة إلى استخدام الألفاظ الجارحة والشتائم، وهو ما يساهم في بناء شخصية تميل إلى العدوانية والعنف.

وتشهد المجتمعات في الآونة الأخيرة تزايدا ملحوظا في الجرائم الأسرية وحالات الانتحار العلني، وهو ما يطرح تساؤلات حول الأسباب العميقة وراء هذا التحول الخطير. 

ويرى متخصصون أن هذه الظواهر لا تحدث بشكل مفاجئ، بل تنتج عن تراكم مجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها الضغوط النفسية والاقتصادية التي يعيشها كثير من الأفراد، وما تفرضه من توتر مستمر قد يفقد الإنسان قدرته على التحكم في انفعالاته أو اتخاذ قرارات متزنة. 

ويضاف إلى ذلك تأثير السوشيال ميديا، التي قد تسهم أحيانا في تضخيم المشكلات أو نشر سلوكيات سلبية، فضلا عن تراجع مستوى الترابط الأسري وضعف الحوار داخل البيت الواحد.

وفي المقابل، تبرز الحاجة إلى تبني حلول شاملة للحد من هذه الظواهر الخطيرة، تقوم على أكثر من محور متكامل، فهناك دور مهم للتوعية المجتمعية في تعزيز ثقافة التفاهم وإدارة الخلافات داخل الأسرة بشكل صحي، إلى جانب الدعم النفسي الذي يساعد الأفراد على مواجهة الضغوط قبل أن تتحول إلى سلوكيات عنيفة أو مدمرة. 

ويأتي أيضا هنا الدور الديني والتربوي في ترسيخ القيم الأخلاقية والروحية التي تدعو إلى الصبر وضبط النفس وحفظ الحياة، بما يساهم في إعادة التوازن للعلاقات الأسرية وحماية المجتمع من المزيد من المآسي.

 وقائع تكشف وجه العنف الأسرى

وفي السياق نفسه، وعلى سبيل المثال لتلك الجرائم، قام رجل بالتعدي على بنات شقيقه التوأم مكه ومليكه، ليؤكد أن ما تم نشره بحقه "عار تماما من الصحة"، وأنه سيتخذ الإجراءات القانونية لحماية سمعته وأسرته.

وقال العم- حينها إنه فوجئ باتهامات تمس شرفه دون دليل واضح مشيرا إلى أن الخلافات العائلية القديمة بينه وبين شقيقه وزوجته  كانت وراء الزج باسمه في القضية على حد قوله.

وأضاف أنه مستعد للمثول أمام جهات التحقيق المختصة لإثبات براءته، مطالبا وسائل الإعلام بتحري الدقة قبل النشر والالتزام بميثاق الشرف الصحفي.

جدة تقتل أحفادها

وفي جريمة أخرى تقشعر لها الأبدان بمركز الصف جنوب الجيزة، سقط قناع الحنان لتنكشف واحدة من أبشع الوقائع، حيث تحولت الجدة إلى متهمة بقتل حفيدها ومحاولة إنهاء حياة شقيقته التي لم تدخل شهرها الخامس بعد بدافع صادم لا يصدق ومشهد يفوق الخيال قسوة.

وخلال الفترة الماضية، استقبل أحد المستشفيات طفلا رضيعا يبلغ من العمر عاما واحدا، مصابا بآثار حقن غامضة في منطقة الصدر، ليفارق الحياة بعد وقت قصير متأثرًا بإصابته.

في ذلك الوقت، ادعت الجدة أن الطفل تعرض للدغة ثعبان، ولم يساور الشك والديه، لتسجل الواقعة كحادث عرضي.

بعد شهر واحد، تكررت المأساة بشكل أثار الريبة، أصيبت شقيقة الطفل بنفس الأعراض الغامضة، وتم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث دخلت العناية المركزة ولا تزال تخضع للعلاج والغريب في الأمر أن الجدة كررت نفس روايتها السابقة، مدعية أن الطفلة أيضا تعرضت للدغة ثعبان.

سيدة تنهي حياتها بـ لايف

كما جاءت سيدة تنهي حياتها بـ لايف علي مواقع التواصل وتلقي بنفسها من الطابق الـ 13 بالإسكندرية، حيث شهدت منطقة سموحة في محافظة الإسكندرية حادثا مؤسفا، وذلك عندما قامت سيدة تدعى بسنت سليمان بإنهاء حياتها من خلال القفز من شرفة شقتها في الطابق الثالث عشر، أثناء بث مباشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

زوجة تقتل زوجها بسبب خلافات 

ومن ناحية أخرى، في لحظة تحولت فيها الخلافات الزوجية من كلمات غاضبة إلى جريمة دامية، شهدت منطقة ترعة الشابوري بمدينة شبرا الخيمة واقعة مأساوية هزت الأهالي، بعدما أقدمت ربة منزل على إنهاء حياة زوجها بطعنات قاتلة داخل مسكنهما، ليسقط جثة هامدة وسط صدمة المحيطين وجري نقل الجثمان إلى مستشفى ناصر العام، بينما باشرت النيابة العامة التحقيق لكشف كواليس الساعات الأخيرة التي سبقت الجريمة.

وتلقي- حينها مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية ورئيس مباحث القليوبية إخطارا من رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بورود بلاغ بقيام ربة منزل بالتخلص من زوجها طعنا بدائرة القسم.

كشفت التحريات بقيادة رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين الزوجين بسبب خلافات أسرية، سرعان ما تصاعدت إلى مشاجرة بالأيدي، قبل أن تتحول في لحظات إلى جريمة مأساوية، حيث استلت الزوجة سكينا ووجهت لزوجها عدة طعنات قاتلة، ليسقط غارقا في دمائه ويفارق الحياة في الحال متأثرا بإصاباته.

والجدير بالذكر، أن تكشف هذه الحوادث المؤلمة أن الخلافات الأسرية إذا لم تحتوي بالحكمة والحوار قد تتطور إلى نتائج لا يمكن تداركها، تترك آثارا نفسية واجتماعية عميقة. 

وهو ما يستدعي وقفة جادة لمراجعة أساليب التعامل داخل الأسرة، وتعزيز الوعي بقيم التفاهم وضبط الانفعالات، حتى لا تتحول البيوت إلى مصدر تهديد بدلا من كونها مصدر أمان واستقرار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البيض

نزل 40 جنيه.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

النادي الأهلي والطيب

رد فعل غير متوقع من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك من الأهلي بثلاثية

الدوري

لتحقيق تكافؤ الفرص .. قرار عاجل من رابطة الأندية بعد فوز الأهلي على الزمالك

سعر الذهب اليوم

عيار 21 نزل 700 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت بعد التراجع

حالة الطقس

أيام البسترة الحرارية.. موجة عنيفة تضرب البلاد وتحذيرات عاجلة من تغير المناخ

أسعار السلع اليوم بالأسواق

انخفاض البيض والمكرونة 11 جنيهًا وزيادة الزيت 10 .. أسعار السلع اليوم في الأسواق

الأهلي

فرج عامر يزف خبرا سارا لجماهير الاهلي بشأن دوري أبطال افريقيا

حالة الطقس

الأرصاد: طقس حار يضرب البلاد.. وأمطار رعدية تمتد للقاهرة والصعيد

ترشيحاتنا

أسعار اللحوم

البتلو بـ495 جنيهًا.. أسعار اللحوم اليوم السبت 2 مايو 2026 في الأسواق

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقة بث مباشر

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم والقنوات الناقلة

مواقيت الصلاة اليوم 1 مايو 2026 فى القاهرة وعدد من المحافظات

مواقيت الصلاة اليوم 1 مايو 2026 فى القاهرة وعدد من المحافظات

بالصور

أعراض مبكرة تدل على الإصابة بسرطان المستقيم.. احذر من تجاهلها

أعراض مبكرة لسرطان المستقيم يجب الانتباه لها
أعراض مبكرة لسرطان المستقيم يجب الانتباه لها
أعراض مبكرة لسرطان المستقيم يجب الانتباه لها

بعد طرحها بـ 24 ساعة .. ردود أفعال قوية بأغنية هختار حبه لـ رنا سماحة

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

كامل العدد .. محمد فضل شاكر يحيي حفلا في القاهرة بحضور جماهيري كبير

محمد فضل شاكر
محمد فضل شاكر
محمد فضل شاكر

وفد من جامعة هيروشيما اليابانية يزور الأكاديمية العسكرية المصرية وتوقيع اتفاقية تعاون مشترك

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

حريق لوكيشن تصوير مسلسل “بيت بابا 2”

ماس كهربائى.. القصة الكاملة لنشوب حريق بلوكيشن تصوير "بيت بابا2"

سرقة محصول القمح

لغز اختفاء القمح.. القصة الكاملة لسرقة محصول قمح بالزقازيق

(المريخ وأجسام البشر)

شكل غير متوقع.. كيف قد يغيّر المريخ ملامح وأجسام البشر في المستقبل

أمير عيد

تصرف أثار الجدل.. ماذا فعل أمير عيد في عزاء والد طليقته مع المصورين ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد