تحرش بطفلة يشعل الأزمة.. التهديدات تكشف فصول الجريمة بكفر الشيخ

لم تكن مجرد شكوى عابرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل واقعة صادمة كشفت عن تفاصيل مثيرة حول اتهامات بالتحرش بطفلة لم تتجاوز السابعة من عمرها، قبل أن تتطور الأحداث إلى تهديدات متبادلة وتصعيد جديد بين الأطراف داخل إحدى قرى كفر الشيخ.

فقد نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات المنشور المتداول، والذي تضمن اتهام أحد الأشخاص بالتحرش بطفلة والتعدي عليها بالضرب، لتبدأ بعدها خيوط القضية في التشابك بين بلاغات رسمية واتهامات متبادلة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة قلين، بتاريخ 21 يناير الماضي، بلاغًا من ربة منزل، أفادت فيه بتضررها من سيدة ونجلها، طالب، لقيام الأخير بالتحرش بكريمتها البالغة من العمر 7 سنوات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة في حينه.

وفي تطور لاحق، وبتاريخ 16 من الشهر الجاري، تقدمت الشاكية ببلاغ جديد لذات المركز، تتهم فيه المشكو في حقهما بالتعدي عليها بالسب وتهديدها بإلحاق الأذى بها، على خلفية اتهامها السابق لهما في الواقعة الأولى.

وبتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب واقعة التعدي والتهديد، مبررين ذلك بقيام الشاكية باتهام نجل المتهمة في الواقعة السابقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات للوقوف على كافة ملابساتها.