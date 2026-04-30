لدغة ثعبان أم جريمة؟.. غموض يحيط بوفاة رضيع بالصف والجدة تحت الاشتباه

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة من جهودها لكشف ملابسات مقتل رضيع عمره ٣٠ يوم في إحدى قرى مدينة الصف جنوب المحافظة حيث ادعت أسرته تعرضه للدغ ثعبام بينما تشير التحريات إلى وجود شبهة جنائية.

تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مركز شرطة الصف بتلقي بلاغ حول وفاة رضيع عمره قرابة ٣٠ يوما والاشتباه في جريمة قتل، تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات البلاغ وبيان حقيقته.

وأشارت التحريات الأولية إلى اشتباه الأطباء في وفاة الصغير حيث ادعت جدته تعرضه للدغ ثعبان أودى بحياته، وتشير أصابع الاتهام إلى تورط جدة الطفل لأبيه في انهاء حياته.

تم التحفظ على عدة مشتبه بهم وتجري مباحث الصف تحرياتها اللازمة للوقوف على حقيقة الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.