حريق يلتهم شقة في أبو النمرس

دفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة أبو النمرس، بالقرب من إحدى صالات الألعاب الرياضية، دون وقوع إصابات حتى الآن.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارًا يفيد بتصاعد ألسنة اللهب من داخل شقة سكنية، وعلى الفور انتقلت قوات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى العقارات المجاورة.



وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها للانتهاء من أعمال التبريد والتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.