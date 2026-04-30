تحقيقات وملفات

من "فيسبوك" إلى السجن.. الحسابات المزيفة جريمة مكتملة الأركان وعقوبتها الحبس

أحمد العيسوي

في ظل التوسع الهائل في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، برزت ظاهرة مقلقة باتت تهدد أمن الأفراد والمجتمع، وهي انتشار الحسابات الإلكترونية الوهمية التي تُستخدم في عمليات النصب والاحتيال، بل وتمتد أحيانًا إلى ممارسات منافية للآداب أو مخالفة للقانون.

هذه الظاهرة لم تعد حالات فردية، بل تحولت إلى نمط متكرر يفرض تحديات حقيقية على المستخدمين والجهات المعنية على حد سواء.

حسابات مزيفة وأهداف مشبوهة

خلال الفترة الأخيرة، شهد الفضاء الرقمي زيادة ملحوظة في إنشاء حسابات وهمية من قبل أشخاص مجهولين، يستغلونها في خداع الآخرين أو انتحال صفة شخصيات حقيقية. 

وغالبًا ما تُستخدم هذه الحسابات في استدراج الضحايا، سواء لأغراض مالية عبر عمليات نصب، أو لأهداف أخرى تمس السمعة أو الخصوصية.

القانون يتصدى بحزم

لم يقف المشرّع مكتوف الأيدي أمام هذه الظاهرة، حيث نصت المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على عقوبات واضحة لكل من يقوم بإنشاء بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص وينسبه زورًا إلى شخص آخر، سواء كان فردًا أو جهة اعتبارية. 

وتشمل العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

تشديد العقوبات في حالات الإساءة

ويذهب القانون إلى أبعد من ذلك في حال استخدام الحساب الوهمي للإساءة إلى الشخص المنسوب إليه الحساب، حيث يتم تغليظ العقوبة لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن عام، مع غرامة تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين. ويعكس هذا التشديد إدراكًا لخطورة الأضرار المعنوية والمادية التي قد تلحق بالضحايا.

حماية المؤسسات العامة

وفي الحالات التي تستهدف فيها هذه الجرائم جهات أو مؤسسات عامة، تتخذ العقوبات طابعًا أكثر صرامة، إذ ينص القانون على عقوبة السجن، إلى جانب غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، في محاولة لحماية الكيانات العامة من أي محاولات للتشويه أو التلاعب.

في الختام، تظل الحسابات الوهمية خطرًا حقيقيًا في العالم الرقمي، ويتطلب وعيًا مجتمعيًا ويقظة مستمرة من المستخدمين، حيث يبقى الالتزام الأخلاقي والوعي الفردي خط الدفاع الأول لحماية المجتمع من تداعيات هذا النوع من الاحتيال الإلكتروني.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قرار عاجل للمصريين| الحكومة تسمح لأول مرة بتنقيب أصحاب الأراضي عن الذهب.. ماذا قال المستفيدون من القرار؟

الدواجن

20 جنيهًا دفعة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

صورة أرشيفية

الحكومة تزف بشرى للموظفين| العمل عن بعد يوم الأحد مستمر طوال مايو.. تفاصيل القرار

البحث عن الذهب

نقب بنفسك عن الذهب.. الحكومة تزف بشرى سارة لصالح أصحاب الأراضي

سعر الذهب في مصر

بعد قرار الفيدرالي بتثبيت الفائدة.. أسعار الذهب تواصل تراجعها في مصر

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

الذهب

انخفاض جديد في أسعار الذهب بالأسواق.. وسعر عيار 21 مفاجأة

شقق اسكان اجتماعي

وحدات كاملة التشطيب وتسليم خلال 3 سنوات.. تفاصيل الطرح الجديد للإسكان الاجتماعي

ترشيحاتنا

مترو الأنفاق

وداعا للزحام.. النقل تعلن الوسائل الحديثة المتاحة للدفع في المترو

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

لجنة الألحان بالمجمع المقدس تناقش تطوير وتوحيد الطقوس الكنسية

وزير الاتصالات

هندي يبحث مع ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر تعزيز الشراكة

بالصور

طريقة عمل خبز الحبوب الصحي الطازج

طريقة عمل خبز الحبوب الصحى الطازج
طريقة عمل خبز الحبوب الصحى الطازج
طريقة عمل خبز الحبوب الصحى الطازج

الصين توقف إصدار تراخيص روبوتاكسي جديدة وسط فوضى تشغيلية لشركة بايدو

بايدو
بايدو
بايدو

تارا عماد تثير الجدل خلال حضورها أحدث عروض دار Chanel

تارا عماد خلال حضورها أحدث عروض دار Chanel
تارا عماد خلال حضورها أحدث عروض دار Chanel
تارا عماد خلال حضورها أحدث عروض دار Chanel

بطريقة أسهل وأشهى.. 5 وصفات لـ بودينج الشيا بالفواكه

5 وصفات لـ بودينج الشيا بالفواكه
5 وصفات لـ بودينج الشيا بالفواكه
5 وصفات لـ بودينج الشيا بالفواكه

فيديو

لحج أكثر راحه

الأشجار كلمة السر.. خطة سعودية تهدف لراحة الحجاج

كائن حي جديد

كائن حي لأول مرة.. اكتشاف مفاجئ يعيد رسم حدود التنوع الحيوي على الأرض

شيرين عبدالوهاب

أزماتها وحالتها الصحية.. تقرير عبري يسلط الضوء على حياة شيرين عبدالوهاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد