أكسيوس: خطط أمريكية محتملة للسيطرة على اليورانيوم المخصب في إيران

أفاد موقع أكسيوس بأن خططًا عسكرية أمريكية قيد الدراسة قد تتضمن تنفيذ عملية للسيطرة على مخزونات من اليورانيوم المخصب، في حال تصاعدت المواجهة مع إيران.

وبحسب ما نقله الموقع عن مصادر مطلعة، فإن هذه السيناريوهات تندرج ضمن خيارات طوارئ يتم إعدادها تحسبًا لتدهور الأوضاع، حيث تسعى واشنطن إلى منع أي استخدام محتمل للمواد النووية في سياقات عسكرية، أو وقوعها خارج نطاق السيطرة.

تشير المعلومات إلى أن هذه الخطط لا تمثل قرارًا نهائيًا، بل تأتي ضمن حزمة أوسع من الخيارات العسكرية التي يتم تقييمها بشكل دوري، في ضوء تطورات البرنامج النووي الإيراني والتوترات الإقليمية المتصاعدة.

ويرى خبراء أن أي عملية تستهدف مواد نووية مخصبة ستكون معقدة للغاية، نظرًا لطبيعة المواقع التي تُخزن فيها، والإجراءات الأمنية المحيطة بها، فضلًا عن المخاطر البيئية والسياسية المرتبطة بأي تحرك من هذا النوع.

من شأن تنفيذ مثل هذه العملية – في حال حدوثه – أن يشكل تحولًا كبيرًا في قواعد الاشتباك، وقد يدفع نحو تصعيد واسع النطاق، نظرًا لحساسية الملف النووي بالنسبة لإيران، وارتباطه بسيادتها وأمنها القومي.

كما قد يثير ذلك ردود فعل دولية متباينة، بين دعمٍ لجهود الحد من الانتشار النووي، وتحذيرات من مخاطر استخدام القوة في التعامل مع ملفات شديدة التعقيد.

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد الضغوط على إيران، سواء عبر العقوبات الاقتصادية أو التحركات العسكرية غير المباشرة، إلى جانب تعثر المسارات الدبلوماسية المتعلقة بالاتفاق النووي، ما يفتح المجال أمام خيارات بديلة أكثر حدة.